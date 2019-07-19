Врачи вшили в нос звезды "Дома-2" хрящ из ребра

Бывшая жительница телестройки уже меняла форму носа. Первый раз экс-участница шоу "Дом-2" легла под нож незадолго до замужества – два года назад. Тогда Лисова осталась недовольна работой врачей.
"Плохое дыхание, кривой нос, спинка слишком опущена, при улыбке – кончик носа круглый и так далее. Потом я забеременела, кормила, заложенность была еще сильнее. Это был настоящий кошмар!" – жаловалась звезда телестройки.
Наученная горьким опытом Лисова на этот раз внимательнее выбирала доктора. "Многие не хотели браться за меня, так как у меня сложная операция, надо брать реберный хрящ, "наращивать" нос, а это очень непросто", – говорит бывшая звезда шоу "Дом-2".
Хорошего специалиста Анастасия Лисова нашла в Стамбуле, медика ей посоветовала бывшая жительница телестройки Марина Мексика, которая в этом вопросе, скажем так, собаку съела – пережила уже четыре ринопластики.
Сейчас Лисова в Стамбуле, уже восстанавливается после оперативного вмешательства. Звезду шоу "Дом-2" поддерживает муж Михаил. "Никаких синяков под глазами, а ведь тогда они не сходили очень долго. Довольна результатом, дальше будет еще лучше", – сказала Анастасия в личном Instagram. Также она показала место на теле, откуда хирурги взяли хрящ для формирования нового носа.
Напомним, звезда шоу "Дом-2" несколько лет назад убрала комки Биша, а также увеличила грудь. К сожалению, и эти старания хирургов оказались напрасными, бюст экс-участницы телестройки после беременности и кормления грудью потерял привлекательность, поэтому Анастасия Лисова думает вновь отправиться на пластику.
Популярные темы форума
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды.
Сняла трусы в метро!
Как относиться к астрологам?
Как назвать дочь? Вика или Лиза?
Почему завистники-извращенцы ищут слабость?
самые бедные это россияне ,денег нет ,только на мороженное хватает!
Леди Гага увела у Ирины Шейк Бредли Купера
КОРОЛЬ МАЛАЗИИ РАЗВЁЛСЯ С РУССКОЙ КРАСАВИЦЕЙ МОСКВЫ
Главное деньги, все можно купить
Муж стал импотентом
Можно еще раз прожить ту же жизнь?
Послеродовая депрессия
Ненавижу подругу
Сын мой все равно женился на старухе
Любовь война
Висит кожа после похудения
Обманываю его
Внешность ухудшается после родов
Как перестать жрать
Найти мужа на сайте знакомств
Моя подружка стала любовницей шефа.
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛЬ ,ЧТО ЭТО?
кому интересно экскурсия чернобыльская АС?Что за фигня?Неужели это весело?
Ирина Шейк! Россия с тобой!
У бога есть враги?
девственник в 27
Я хороший будущий муж
Заголовок темы-опрос
Бывают ли собаки трансгендеры?
Россия страна охраников и таксистов!