Врачи вшили в нос звезды "Дома-2" хрящ из ребра

Анастасия Лисова сделала очередную пластическую операцию. Звезде шоу "Дом-2" "нарастили" нос.

Бывшая жительница телестройки уже меняла форму носа. Первый раз экс-участница шоу "Дом-2" легла под нож незадолго до замужества – два года назад. Тогда Лисова осталась недовольна работой врачей.

"Плохое дыхание, кривой нос, спинка слишком опущена, при улыбке – кончик носа круглый и так далее. Потом я забеременела, кормила, заложенность была еще сильнее. Это был настоящий кошмар!" – жаловалась звезда телестройки.

Наученная горьким опытом Лисова на этот раз внимательнее выбирала доктора. "Многие не хотели браться за меня, так как у меня сложная операция, надо брать реберный хрящ, "наращивать" нос, а это очень непросто", – говорит бывшая звезда шоу "Дом-2".

Хорошего специалиста Анастасия Лисова нашла в Стамбуле, медика ей посоветовала бывшая жительница телестройки Марина Мексика, которая в этом вопросе, скажем так, собаку съела – пережила уже четыре ринопластики.

Сейчас Лисова в Стамбуле, уже восстанавливается после оперативного вмешательства. Звезду шоу "Дом-2" поддерживает муж Михаил. "Никаких синяков под глазами, а ведь тогда они не сходили очень долго. Довольна результатом, дальше будет еще лучше", – сказала Анастасия в личном Instagram. Также она показала место на теле, откуда хирурги взяли хрящ для формирования нового носа.

Напомним, звезда шоу "Дом-2" несколько лет назад убрала комки Биша, а также увеличила грудь. К сожалению, и эти старания хирургов оказались напрасными, бюст экс-участницы телестройки после беременности и кормления грудью потерял привлекательность, поэтому Анастасия Лисова думает вновь отправиться на пластику.