Звезда "Танцев" родила ребенка

В июле София Кольбедюк, прославившаяся после участия в шоу на телеканале ТНТ "Танцы", стала матерью. Она родила сына. Всю беременность артистка, считающая, что нельзя себе всего позволять из-за интересного положения, активно двигалась, занималась физическими упражнениями и, разумеется, танцевала. Усилия по сохранению фигуры не прошли даром – Софа выглядит так, будто и не рожала!
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