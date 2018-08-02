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Авг. 2, 2018
просмотры: 123

Звезда "Танцев" родила ребенка

567

В июле София Кольбедюк, прославившаяся после участия в шоу на телеканале ТНТ "Танцы", стала матерью. Она родила сына. Всю беременность артистка, считающая, что нельзя себе всего позволять из-за интересного положения, активно двигалась, занималась физическими упражнениями и, разумеется, танцевала. Усилия по сохранению фигуры не прошли даром – Софа выглядит так, будто и не рожала!

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