Вскрылись угрозы мужа Легкоступовой в адрес ее дочери

До трагической смерти артистки дочь пыталась связаться с родительницей, но не могла этого сделать из-за Юрия Фирсова, который ей угрожал. Яхтсмен не хотел, чтобы она общалась с матерью.
Разговор между Анеттой Бриль и мужем Валентины Легкоступовой обнародовали в студии программы "Пусть говорят" на Первом канале. "Ты не дави на эту тему. Не пить! У тебя у самой проблема в семье может быть такая, что ты ахнешь. Обещать не пить? Да что она вам подписку какую-то давала? Она со мной. Она под полным контролем", – заявил Юрий Фирсов.
Кроме того, мужчина успел крупно поссориться и с сыном исполнительницы хита "Ягода-малина" Матвеем. Парень пытался убедить мужа Валентины Легкоступовой не спаивать мать, но тот выгнал его из дома. Более того, супруг подрался с наследником.
После смерти звезды Юрий Фирсов не общается с детьми знаменитости. Однако перед этим он потребовал их вернуть деньги и ценности, что находились в квартире артистки. Яхтсмен утверждает, что это его средства. Анетта Бриль намерена привлечь мужа матери к ответственности за угрозы и оградить семью от финансовых претензий Юрия Фирсова.
Напомним, Валентина Легкоступова вышла третий раз замуж в начале июля. Примечательно, что на торжестве не было детей певицы. Говорят, дочь Анетта и сын Матвей с самого начала в штыки восприняли ухажера артистки.
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Вопрос к дамам..... Серьозный
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
Хочу папика
Мужики не могут за себя постоять
Расставляю все точки над i
Грязные носки
Маньяки сидят на форуме
где купить одежду ?
Накипело
Говорят, если с папкой <цензура>. У. Й в одну и ту же дырку пихать, никогда не вырастешь