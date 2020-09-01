Вскрылись угрозы мужа Легкоступовой в адрес ее дочери

Выяснилось, что супруг Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов агрессивно вел себя по отношению в ее наследнице. Дочь певицы Анетта Бриль уверена, что смерть ее матери не была случайностью.



До трагической смерти артистки дочь пыталась связаться с родительницей, но не могла этого сделать из-за Юрия Фирсова, который ей угрожал. Яхтсмен не хотел, чтобы она общалась с матерью.

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Разговор между Анеттой Бриль и мужем Валентины Легкоступовой обнародовали в студии программы "Пусть говорят" на Первом канале. "Ты не дави на эту тему. Не пить! У тебя у самой проблема в семье может быть такая, что ты ахнешь. Обещать не пить? Да что она вам подписку какую-то давала? Она со мной. Она под полным контролем", – заявил Юрий Фирсов.

Кроме того, мужчина успел крупно поссориться и с сыном исполнительницы хита "Ягода-малина" Матвеем. Парень пытался убедить мужа Валентины Легкоступовой не спаивать мать, но тот выгнал его из дома. Более того, супруг подрался с наследником.

После смерти звезды Юрий Фирсов не общается с детьми знаменитости. Однако перед этим он потребовал их вернуть деньги и ценности, что находились в квартире артистки. Яхтсмен утверждает, что это его средства. Анетта Бриль намерена привлечь мужа матери к ответственности за угрозы и оградить семью от финансовых претензий Юрия Фирсова.

Напомним, Валентина Легкоступова вышла третий раз замуж в начале июля. Примечательно, что на торжестве не было детей певицы. Говорят, дочь Анетта и сын Матвей с самого начала в штыки восприняли ухажера артистки.

