Перед смертью Легкоступова не пустила домой сына нового мужа

Племянник Юрия Фирсова отметил странное поведение яхтсмена и Валентины Легкоступовой после свадьбы. По какой-то причине молодожены от всех отдалились и никого не хотели видеть.

Валентина Легкоступова вышла третий раз замуж в начале июля. Ее избранником стал яхтсмен Юрий Фирсов. Интересно, что на торжестве не было детей певицы. Говорят, дочь Анэтта и сын Матвей с самого начала в штыки восприняли ухажера артистки.

А вот племянник Юрия Фирсова на торжестве присутствовал. Он отметил, что до свадьбы Валентина Легкоступова общалась с яхтсменом на протяжении нескольких лет, поэтому, по его мнению, свадьба не была чем-то неожиданным. Однако, несмотря на пандемию коронавируса, влюбленные быстро организовали торжество. А потом и обвенчались.

Причем родственник яхтсмена обратил внимание на то, что почему-то после свадьбы молодожены повели себя странно – от всех отдалились и домой к себе никого не пускали. Племянник сообщил, что узнал об этом от сына Юрия Фирсова. Тот якобы звонил Валентине Легкоступовой, хотел с ними увидеться, но та сказала ему не приезжать.

Впрочем, не исключено, что новоиспеченные супруги просто хотели провести это время только вдвоем.

За плечами Юрия Фирсова, как, собственно, и певицы, осталось два брака. По словам племянника, от всех своих жен яхтсмен уходил практически ни с чем, все оставляя им. Таким образом, вероятно, родственник ответил всем, кто подозревал, что после смерти Валентины Легкоступовой вдовец начнет бороться за наследство.

Более того, ходили слухи, что Юрий Фирсов мог быть причастен к смерти певицы. Якобы артистка не случайно получила серьезную закрытую черепно-мозговую травму. Однако пока следователи не нашли оснований для возбуждения уголовного дела.