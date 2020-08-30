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"Обороняется от родственников": психолог оценила странное поведение мужа умершей Легкоступовой

Валентина Легкоступова. Фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com
Психолог Ксения Ужинцева проанализировала эмоциональные признания и публичное покаяние супруга Валентины Легкоступовой. Она уверена, что отсутствие логики в словах яхтсмена Юрия Фирсова легко объяснить.
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Эксперт отметила, что смерть близких – всегда большое горе, но, не пережив это состояние, невозможно принять факт потери. По словам психолога, чувства людей в таких ситуациях бывают разными, однако, чаще всего это ощущение вины: "Почему не уберег, не убедил? Почему не сделал для нее что-то, о чем она так просила?" и т.п.

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Ужинцева констатировала, что муж певицы обвиняет себя в невнимательности и преувеличивает значение своих малейших оплошностей. "В настоящее время мы наблюдаем у Юрия Фирсова, как раз-таки, подобное состояние, но это не является основанием считать его виновным в смерти Валентины Легкоступовой в рамках Уголовного кодекса России", – отметила собеседница "Дни.ру".

Специалист заявила, что яхтсмен не отрицает, что употреблял алкоголь, и, возможно, имел зависимость от спиртного. "Но разве пьющий человек является заведомо виновным или априори спаивающим? Я так думаю, что Валентина сама была в силах сделать выбор: употреблять или нет, при всем том, что ранее всегда отказывалась", - добавила Ужинцева.

В программе "Прямой эфир" Андрея Малахова на телеканале "Россия 1" Фирсов вел себя странно и говорил несвязные вещи. "Как показывает практика, общими признаками измененного сознания в период острого горя являются: легкое чувство нереальности происходящего, ощущение эмоционального разрыва, отделяющего горюющего человека от других людей, и сильная поглощенность образом умершего. Поэтому "бред" и, порой, отсутствие логики в монологе Юрия является объяснимым", – считает психолог.

По ее словам, уровень эмоциональности отношений превышает все рамки. "Еще бы, от брака и венчания двух влюбленных людей в друг друга и в жизнь и до неожиданной смерти и гробовой доски. Такая интенсивность событий может негативно отразиться на здоровье Юрия, т.к. как вдовы, так и вдовцы подвержены большему риску заболеть и умереть вслед за партнером", – отметила эксперт.

Ужинцева добавила, что такой риск особенно характерен для первого полугодия после утраты и вызывает у человека пренебрежение к себе, может привести к суициду или сердечному приступу. У вдовцов смерть иногда наступает из-за болезни, которой страдали их жены.

"Юрий будто обороняется от родственников, Валентины, которые выражая агрессию, бессознательно трансформируют свое чувство вины на другого человека. Обвинение других – это попытка что-то изменить и оправдать себя в своем же бездействии. Ведь как нам известно, со слов дочери Валентины, на связь она не выходила две недели", – заключила Ужинцева.

Автор: 30 августа 2020, 04:31 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
О чем Вы говорите ? Фирсов совсем не был растерянным. Все его действия были хорошо продуманными. Он продумал все до мелочей. Театрально раскаивался в том, что «не уберег», а не в том, что ...НАПОИЛ, ЛИШИЛ СВЯЗИ С РОДНЫМИ И УБИЛ.Он слишком много говорил о том, сколько денег он потратил на Валентину и сколько приготовил в своем портфеле. И главное...о ее желании быть кремированной после смерти. Это не наводит «психолога » на определенные мысли ???
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