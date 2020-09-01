Определен пол будущего ребенка беременной Подольской

38-летняя певица опубликовала в своем инстаграм-аккаунте снимки с сыном Темой. Они отдыхают с семьей в Ялте.
Подписчики тут же обратили внимание на живот Натальи Подольской и начали гадать, кого же она родит. Тех, кто решил, что будет девочка, значительно больше.
"Наташенька, я вижу, что, скорее всего, у вас дочка будет", "Животик говорит о том, что вы ждете девочку!" – считают. Скоро можно будет узнать, кто прав. Отметим, звезда долго скрывала беременность, но недавно сообщила о своем интересном положении.
Как писали "Дни.ру", ранее артистка опубликовала фото, на котором она запечатлена в красном купальнике и парео. Певица удивила поклонников стройной фигурой. Они обратили внимание на живот, который на снимке кажется плоским. Поклонники засыпали знаменитость сообщениями о том, как ей удается делать такие снимки в ее положении.
Напомним, сын Натальи Подольской и певца Артемий появился на свет в 2015 году. Как пишут СМИ, вторая беременность певицы – это попытка сохранить брак. В прошлом году исполнительница решила сделать пластическую операцию после того, как узнала о переписке мужа с его давней подругой Галиной Максвелл.
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Вопрос к дамам..... Серьозный
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
Хочу папика
Мужики не могут за себя постоять
Расставляю все точки над i
Грязные носки
Маньяки сидят на форуме
где купить одежду ?
Накипело
Говорят, если с папкой <цензура>. У. Й в одну и ту же дырку пихать, никогда не вырастешь