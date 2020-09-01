Определен пол будущего ребенка беременной Подольской

Наталья Подольская показала большой живот. Россияне сразу начали гадать: кого же ждет супруга Владимира Преснякова?

38-летняя певица опубликовала в своем инстаграм-аккаунте снимки с сыном Темой. Они отдыхают с семьей в Ялте.

Подписчики тут же обратили внимание на живот Натальи Подольской и начали гадать, кого же она родит. Тех, кто решил, что будет девочка, значительно больше.

"Наташенька, я вижу, что, скорее всего, у вас дочка будет", "Животик говорит о том, что вы ждете девочку!" – считают. Скоро можно будет узнать, кто прав. Отметим, звезда долго скрывала беременность, но недавно сообщила о своем интересном положении.

Как писали "Дни.ру", ранее артистка опубликовала фото, на котором она запечатлена в красном купальнике и парео. Певица удивила поклонников стройной фигурой. Они обратили внимание на живот, который на снимке кажется плоским. Поклонники засыпали знаменитость сообщениями о том, как ей удается делать такие снимки в ее положении.

Напомним, сын Натальи Подольской и певца Артемий появился на свет в 2015 году. Как пишут СМИ, вторая беременность певицы – это попытка сохранить брак. В прошлом году исполнительница решила сделать пластическую операцию после того, как узнала о переписке мужа с его давней подругой Галиной Максвелл.

