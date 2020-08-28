Обнародовано предсмертное желание Валентины Легкоступовой

В жизни певицы было немало мистических совпадений. Например, она много лет помогала восстанавливать старую церковь близ Судака. А когда ремонт Божьего храма был закончен, именно там Легкоступова обвенчалась со своим третьим мужем Юрием Фирсовым. "Наше венчание проходило в Крыму, в деревне Грушевка, на родине моего папы", – хвасталась после таинства Валентина.
А спустя ровно сорок дней после того, как певица поклялась быть с мужем в горе и радости пока смерть не разлучит их, Легкоступовой не стало. Вот такое роковое совпадение.
"На 15 августа было намечено торжество для друзей в Турции, – рассказала "Дни.ру" землячка и подруга детства Валентины Легкоступовой. – Это было ее большое желание, о котором она сама говорила. Оно же обожала море. С детства помню ее с мамой и папой на море с удочкой. Уже были забронированы билеты и отели. Но никто и подумать не мог, что 14 августа Валечки не станет".
Интересно, что Юрий Фирсов решил не отменять бронь в Турции и вскоре после похорон улетел туда. То ли он там оплакивает безвременно ушедшую супругу, то ли восстанавливает силы, то ли готовится к очередной яхтенной регате – неизвестно.
Напомним, Валентина Валерьевна скончалась 14 августа. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму. Несколько дней она находилась в коматозном состоянии. Причину множественных гематом на теле звезды сейчас выясняет следствие.
Популярные темы форума
Перемирие с Джунглионой
Почему мужчинам нравятся гулящие???
Асмус- стремная порноактриса
Вопрос к дамам..... Серьозный
Вы бы снялись в фильме для взрослых?
Как влюбить мужчину
Безработица в стране.
Хочу папика
Подскажите пожалуйста что мне делать, только без сарказма,у меня очень сложная ситуация.
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.