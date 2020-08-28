"Фирсов ее просто добивал!": первый муж о взятой в заложники Легкоступовой

Игорь Кушнарев с Валентиной Легкоступовой прожили вместе одиннадцать лет и развелись в 1995-м. Но после расставания не общались. "С дочерью Анэттой мы постоянно на связи, по четыре раза в день созваниваемся, а с Валей как-то не сложилось", – вздыхает первый муж артистки.
В первых числах августа Анэтта пожаловалась отцу, что не может дозвониться матери. Мол, телефон все время у Юрия Фирсова и он ее не подзывает – то она в ванной, то спит, то обедает. "Я сразу сказал дочери, что Валентина стала заложницей, – вздыхает Игорь. – Ведь не может же быть, чтобы Валя была без телефона два, три, четыре дня! Этот Фирсов лишил Валю связи с миром и просто добивал. В итоге на ее теле потом нашли синяки".
Когда Анэтта Бриль смогла-таки попасть в квартиру к матери на Саратовской улице, то обнаружила жуткую картину – лежащую на полу 54-летнюю Валентину Легкоступову и ее нового мужа Юрия Фирсова. "Они оба были в состоянии сильного алкогольного опьянения, – вспоминала Бриль. – Хотя мама ранее не была замечена в употреблении спиртных напитков. С 6 по 7 августа она совместно с супругом проходила терапию, но с 7 на 8 августа в ночь ее состояние ухудшилось, она впала в кому, и ее перевели в другую больницу для проведения срочной операции, так как оказалось, что у нее черепно-мозговая травма. Позже она впала в кому, и начался отек мозга".
"Анэтта сказала мне, что везет Валюшку в клинику, что у мамы синяки на руках, на запястье, т. е. ее явно кто-то удерживал, не пускал, – вздыхает бывший муж певицы. – Возможно, она хотела вырваться, возможно, он ее бил, в том числе и ногой в живот, возможно, он ее держал за руки и случайно упустил, а она упала и ударилась. А может, все было сделано специально. Анэтта уверяла, что мама по пути в клинику была в сознании, на какая-то заторможенная".
Как позже выяснил Кушнарев, изначально дочь увезла Легкоступову в наркологическую клинику, которую выбрал новый муж звезды Фирсов. Оказалось, что сам Юрий в этой клинике каждые полгода лечился от алкоголизма... А уже оттуда Валентину Легкоступову перевезли в реанимацию 13 городской больницы Москвы, где она 14 августа и умерла...
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