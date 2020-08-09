Участвующего в деле Ефремова Добровинского вывели на чистую воду: Он просто хочет договориться

Вся страна следит за судебными слушаниями по делу Михаила Ефремова. Многие надеются, что актер получит по заслугам. Однако шанс на оправдательный приговор, вероятно, у него есть. Певица Наталья Штурм поделилась весьма любопытным мнением.

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