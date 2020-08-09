Участвующего в деле Ефремова Добровинского вывели на чистую воду: Он просто хочет договориться

Недавно адвокат семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова Александр Добровинский заявил, что 11 августа во время очередного судебного слушания по делу Михаила Ефремова произойдет "значимое событие". Юрист своим обещанием заинтриговал многих. Некоторые начали делиться мнением насчет этого.
Например, Наталья Штурм предположила, что Добровинский дал возможность адвокату Ефремова Эльману Пашаеву договориться, и тот ею воспользовался. Певица отметила, что Александр Андреевич ни разу не утверждал, что приговор для Михаила Олеговича будет обвинительным.
Также Штурм обратила внимание на внезапно уважительное отношение Добровинского к Пашаеву. С недавних пор юрист называет защитника Ефремова "очень знающим адвокатом с большим опытом".
"Возможно, произошло примирение сторон или, точнее, адвокатских интересов", – написала Наталья в своем инстаграм-аккаунте.
Напомним, во время недавнего слушания перед судом выступил главный свидетель аварии с участием Михаила Ефремова. Мужчина в деталях рассказал о том злополучном вечере.
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