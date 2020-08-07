Обнародована стоимость роскошного отдыха Решетовой на яхте в Сен-Тропе

Возлюбленная рэпера Тимати уехала в отпуск еще в июле. Анастасия Решетова наслаждается видами Сен-Тропе.

Первое время модель и ее сын Ратмир отдыхали на вилле отца рэпера Тимати. Теперь же мама и малыш находятся на роскошном судне.

Как удалось выяснить сетевым детективам, яхта носит название Sunrays Yacht Charter. Она сдается в аренду. Нанять лодку для туристических целей стоит примерно миллион евро в неделю, что по сегодняшнему курсу равно 86 миллионов рублей.

Пользователи Сети гадают, кто платит за шикарный отдых модели. Есть версия, что Анастасию и Ратмира катает по водам отец Тимати.

Отметим, что сам рэпер тоже на отдыхе. Исполнитель уехал в Грецию с мамой, Симоной Юнусовой, и дочкой от прошлых отношений Алисой. Семейство улетело на частном самолете. Какое-то время знаменитость и ее близкие проживали на острове Крит. Там они повстречали Филиппа Киркорова с детьми. Позже рэпер Тимати отправился на Миконос. Артист устроил путешествие по местным злачным местам.

Отметим, что ранее Анастасия Решетова объяснила, почему проводит время отдельно от отца своего ребенка. Как оказалось, мама и папа Тимати не ладят. Влюбленные решили не провоцировать конфликт и попытались угодить обеим сторонам. Дедушка очень хотел увидеть маленького внука.