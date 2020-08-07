"Мужайтесь": полицейские огорошили звезду "Голоса" печальной новостью

Анастасия Спиридонова – финалистка телепроекта "Голос" 2012 года и победительница первого сезона шоу "Три аккорда". Когда она решила обзавестись дачей в Подмосковье, то и представить не могла, каким кошмаром все для нее обернется.

Когда певица с мужем начали вырубать на своем участке сухие и старые деревья, чтобы очистить строительную площадку для дома, внезапно нагрянула полиция. Оказалось, стражей правопорядка вызвали бдительные соседи. По их мнению, Спиридонова уничтожала зеленые насаждения незаконно.

Выяснилось, что некая местная активистка без конца пишет жалобы в разные структуры, добиваясь сноса дачного поселка, где и обосновалась Спиридонова. Якобы он построен незаконно. "У нас с этой дамой, когда приехала полиция, был неприятный разговор. Она сказала: "Я жизнь положу, но ваш поселок снесут! Не стройте тут ничего!" Ужас полный!" – вспоминает Анастасия.

Прибывшие сотрудники МВД певицу сразу узнали. И, проверив у нее все разрешительные документы на строительство и вырубку деревьев, уехали. "После общения с нашей соседкой даже сказали: "Мужайтесь" – вздыхает артистка. Но они уехали, а вредная соседка осталась и, видимо, будет продолжать пить кровь да всячески вредить.

Полицейские сообщили обескураженной таким поворотом Спиридоновой и печальную новость. "Предупредили нас, что по факту заявления нас может вызвать участковый на разговор. Я написала объяснительную, хотя по закону мы имеем право вырубать деревья, которые растут на нашем участке. Так как мы получили порубочный билет. Заплатили за него достаточно большую пошлину", – пожаловалась звезда "Голоса".