"Хочется побыть врозь": звезда "Голоса" решила отделиться от мужа для спасения брака

Сутки, недели и месяцы под одной крышей даются непросто даже самым близким людям. О жизни на кажущейся бесконечной самоизоляции корресподенту "Дни.ру" рассказала финалистка шоу "Голос" и победитель проекта "Три аккорда" Анастасия Спиридонова.

"Я была не готова к такой ситуации – вздыхает певица. – У нас в семье бюджет общий, и перед вспышкой коронавируса мы совершили довольно крупную покупку, которую планировали. Моя работа остановилась полностью, так что я впервые в жизни в прямом смысле завишу от мужчины, это было непросто принять психологически. Было непросто справиться и со страхом перед кризисом, и с неопределенностью со временем возобновления концертной деятельности".

Психологи боятся, что после окончания пандемии страна захлестнет волна разводов. Поэтому важно правильно вести себя в эти дни и не допускать конфликтов, вспышек гнева. "Самоизоляция для нас – бесценный опыт, – заверяет Спиридонова. – Правда, иногда хочется побыть врозь, чтобы это сохранить. Думаю нам помогает то, что мы вдвоем, у нас нет детей, и если мы повздорили, то можем просто разойтись по разным комнатам. Хотя я часто думаю, как было бы здорово, будь у нас сейчас был малыш, дабы можно было выходить на улицу . Надеюсь мои мысли станут реальностью. Хотелось бы верить, что волну частых пневмоний у российских артистов сменит волна звездного беби-бума".

"Как и большинство решивших самоизолироваться, я столкнулась с большим количеством свободного времени, отсутствием физической активности и желанием для самоутешения достать запрятанное "на черный день" ведерко мороженного, – призналась артистка. – В итоге за первые полторы недели самоизоляции на диване я набрала 4 килограмма".

"С правильным питанием дружить на самоизоляции сложно, – считает Настя. – Поэтому иногда мы с мужем пропускаем ужин. Есть у нас и правила: если молоко, то растительное, красное мясо и жирная рыба разрешены только 16 часов, овощные салаты едим без заправки, а раз в неделю можем себе позволить пасту с томатным соусом из твердых сортов пшеницы".