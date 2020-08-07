Джиган и Самойлова спускают состояние в Турции

Уставшие от карантина рэпер и модель улетели в Белек. Там они сняли особняк, за аренду которого отдают бешеные деньги.

Насладиться морем и солнцем звездное семейство отправилось в полном составе. Оксана Самойлова рассказала в своем инстаграм-аккаунте, что вместе с ней и Джиганом в Турцию полетели бабушка, дедушка, братья, племянница и "табун детей".



Для отдыха супруги выбрали один из самых дорогих отелей в Белеке – Regnum Carya. На его территории звездная чета сняла шикарную виллу. За жилище площадью 600 квадратных метров с пятью спальнями рэпер Джиган и Оксана Самойлова платят не менее 450 тысяч рублей в сутки.

На территории отеля есть аквапарк, несколько бассейнов, зеленые зоны для прогулок, спа-центр и поля для гольфа. Днем семья наслаждается морем, а вечером посещает театральные представления и дискотеки.

Ранее Оксана Самойлова публично заявила, что недавно пережила самые страшные события в своей жизни и стала непобедимой. Скандальная история с рэпером Джиганом, едва не повлекшая развод, стала для нее испытанием на прочность.

Модель нашла плюсы в этой ситуации. Благодаря кризису в семейных отношениях модель и бизнесвумен стала финансово независимой. Все силы она направила на создание четырех масштабных проектов.

Как писали "Дни.ру", громкая ссора звездной пары произошла из-за злоупотребления рэпером Джиганом алкоголем и его измен. Музыкант вел себя неадекватно, из-за чего жена хотела оформить развод. К счастью, он сумел найти в себе силы встать на пусть истинный и вернуть расположение супруги.

