Белорусы кланяются и благодарят отказавшегося поддержать Лукашенко Агутина

Идея белорусских властей за четыре миллиона долларов пригласить за день до президентских выборов российских артистов с бесплатными "праздничными" концертами провалилась. Практически все звезды отказались петь в областных центрах братской республики. И просили их об этом поклонники. В Могилеве, Витебске, Гомеле и Минске, конечно, были бы рады видеть звезд, да еще и бесплатно. Но только не в нынешней ситуации, когда глава государства баллотируется на шестой срок, а его основные соперники арестованы.

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