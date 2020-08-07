Белорусы кланяются и благодарят отказавшегося поддержать Лукашенко Агутина

"Дорогие наши жители Белоруссии! По вашим же многочисленным и настоятельным просьбам мы не приедем. Спасибо вам за вашу вежливость, искренность, уважение и любовь! Наши чувства, несомненно, взаимны! Мы желаем вам удачи и процветания от всей души! Надеюсь, наша встреча при других обстоятельствах не за горами!" – обратился к населению республики Леонид Агутин.
Народ оценил его поступок. Оказалось, что исполнитель песни про босоногого мальчика, готов поступиться 50-70 тысячами евро за выступление, но не принципами и уважением людей. Такая принципиальная позиция дорогого стоит.
"Спасибо за ваш неприезд завтра!", "Приезжайте в Белоруссию после 9 августа! Привозите концерты (не в рамках грядущего маскарада)! Мы придем и будем аплодировать стоя!", "Огромный респект за то, что услышали белорусов!", "Буду рад побывать на Вашем концерте после выборов", "Вы оправдали наши ожидания, ждем Вас после нашей победы с радостью", "Леня, спасибо за отказ от концерта для лукавого", "Спасибо за порядочность. Нисколько не сомневалась, что Вы человек чести", – кланяются люди Агутину.
В свою очередь уроженка Белоруссии Анжелика Агурбаш оставила под постом артиста несколько одобрительных смайликов. Напомним, что от выступления перед белорусами накануне выборов отказались также Стас Пьеха, Григорий Лепс и Юлианна Караулова.
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