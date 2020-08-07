Суррогатная мать поможет породниться Пугачевой и Солнцеву

Радостное событие должно случиться весной 2021 года. Сегодня все мысли 42-летнего Рустама – о появлении наследника. Он продумывает, где поставит детскую кроватку, кто будет помогать с воспитанием, и даже выбирает крестных родителей. Для воцерковленной звезды "Дома-2" это очень важный аспект.
Рустам Солнцев решил обратиться к самой Алле Пугачевой с просьбой стать его кумой и крестной мамой малыша. Мудрая, яркая, гениальная – кажется, варианта лучше не найти. К тому же она сама обращалась к услугам суррогатной матери и знает, насколько волнителен процесс родов в этом случае.
Правда, не факт, что Примадонна согласится. Ей идет 72-й год, к тому же она трижды крестная и по церковным канонам больше не может брать на себя эту миссию. Первой крестницей легендарной певицы стала живущая в Вильнюсе Анастасия – дочь бизнесмена Анзори Кикалишвили, с которым певица познакомилась в середине 80-х. Также артистка крестила внучку Клавдию – дочь Кристины Орбакайте.
Породнилась Пугачева и с семейством Галкиных, причем еще до брака с Максимом. У его родного брата Дмитрия родилась дочь, и Примадонна не только стала ее крестной, но и выбрала имя – Алина.
Что касается претендентов на роль крестного папы, тут у Солнцева больше вариантов. Он рассматривает кандидатуры Филиппа Киркорова, Сергея Зверева и даже Никиты Джигурды. Эксцентричные, харизматичные, заводные – каждый из них стал бы надежной опорой и помощником для новорожденного ребенка. Определиться с крестными Рустам планирует в ближайшее время.
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