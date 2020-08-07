Суррогатная мать поможет породниться Пугачевой и Солнцеву

Шоумен Рустам Солнцев готовится стать папой. Яйцеклетками поделится его подруга – бизнесвумен Александра Рашель. Девушка на роль суррогатной матери найдена, необходимые три миллиона рублей имеются. Все юридические формальности улажены, документы подписаны.

Радостное событие должно случиться весной 2021 года. Сегодня все мысли 42-летнего Рустама – о появлении наследника. Он продумывает, где поставит детскую кроватку, кто будет помогать с воспитанием, и даже выбирает крестных родителей. Для воцерковленной звезды "Дома-2" это очень важный аспект.

Рустам Солнцев решил обратиться к самой Алле Пугачевой с просьбой стать его кумой и крестной мамой малыша. Мудрая, яркая, гениальная – кажется, варианта лучше не найти. К тому же она сама обращалась к услугам суррогатной матери и знает, насколько волнителен процесс родов в этом случае.

Правда, не факт, что Примадонна согласится. Ей идет 72-й год, к тому же она трижды крестная и по церковным канонам больше не может брать на себя эту миссию. Первой крестницей легендарной певицы стала живущая в Вильнюсе Анастасия – дочь бизнесмена Анзори Кикалишвили, с которым певица познакомилась в середине 80-х. Также артистка крестила внучку Клавдию – дочь Кристины Орбакайте.

Породнилась Пугачева и с семейством Галкиных, причем еще до брака с Максимом. У его родного брата Дмитрия родилась дочь, и Примадонна не только стала ее крестной, но и выбрала имя – Алина.

Что касается претендентов на роль крестного папы, тут у Солнцева больше вариантов. Он рассматривает кандидатуры Филиппа Киркорова, Сергея Зверева и даже Никиты Джигурды. Эксцентричные, харизматичные, заводные – каждый из них стал бы надежной опорой и помощником для новорожденного ребенка. Определиться с крестными Рустам планирует в ближайшее время.