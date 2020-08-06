Сколько тратит сын Бари Алибасова в месяц

Бари Алибасов-младший вынимает из своего кошелька минимум 670 тысяч рублей каждый месяц. Во время беседы с журналистами сын продюсера группы "На-На" признался, что на себя он не тратит ни копейки, все денежные средства уходят на содержание близких.
Так, Алибасов-младший снабжает всем необходимым своих родителей. Сейчас его мама и папа, как известно, лежат в больнице. Также он делится финансами с женой и дочерью. Звезда телеэфиров отметила, что ему пришлось бы занимать деньги у знакомых, если он не заработал бы их сам.
Наследник Бари Каримовича подчеркнул, что у него "все в жизни бесплатно". Например, он имеет так много одежды, что теперь никогда не возникнет необходимости покупать ее снова. В ресторанах его кормят лишь за то, что он – Алибасов. На рынке Бари-младший получает презенты в виде разных вкусностей. Хотя аскетом он себя назвать не может.
Напомним, ранее гимнастка Ляйсан Утяшева заявила, что вполне может прожить на 50 тысяч рублей в месяц. Никита Джигурда же добавил – ему хватит лишь 30 тысяч. На карантине эпатажный актер даже голодал, но это не доставило ему сложностей.
Популярные темы форума
ПТУ
Хочу услышать ответы от мужчин
Толстые мужики это дно
Любимые фрукты
В каких городах трудно выживать???
Кто из российских звезд достоин уважения ?
Говорит во мне мало страсти
Гордон бросил молодуху
Я не люблю людей
Пластика как у Пугачевой