Седокова заметно поправилась после новости о скорой свадьбе

Анна Седокова около месяца назад сообщила подписчикам радостную новость: ее бойфренд, баскетболист Янис Тимма, сделал ей предложение. Певица похвасталась кольцом для помолвки и заявила, что невероятно счастлива.

Спустя несколько недель после новости о помолвке подписчики обратили внимание, что артистка перестала за собой следить. На новом снимке, который звезда выложила в Сеть, заметно, что она набрала несколько килограммов.

На фотографии Янис Тимма и Анна Седокова стоят на фоне океана. Двухметровый спортсмен обнимает невесту, которая позирует в слитном полосатом купальнике. По сравнению с возлюбленным артистка смотрится довольно мощной.

Подписчики поспешили сообщить певице, что ей пора садиться на диету. "Поправилась Анечка (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Колбаса", "Нюрка! Ты?! Вот это растащило!!😂 я подумал Копенкина", "Лошадка!" – написали пользователи "Инстаграма".

Припомнили Анне Седоковой и то, что Янис Тимма бросил ради нее жену и ребенка. "Ох Седакова Седакова, он поступит потом также с тобой, как поступил с женой 🤦🏼‍♀️когда ты уже поумнеешь, уже пора бы", – уверены комментаторы.

Напомним, о романе певицы с молодым баскетболистом стало известно в прошлом году. Пара долго не афишировала отношения, однако в итоге показала чувства на публике. Спортсмен мечтает о том, что возлюбленная родит ему ребенка, Анна не против, ведь детей очень любит. У Седоковой подрастают трое дочерей от разных браков.