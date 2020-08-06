Седокова заметно поправилась после новости о скорой свадьбе

Спустя несколько недель после новости о помолвке подписчики обратили внимание, что артистка перестала за собой следить. На новом снимке, который звезда выложила в Сеть, заметно, что она набрала несколько килограммов.
На фотографии Янис Тимма и Анна Седокова стоят на фоне океана. Двухметровый спортсмен обнимает невесту, которая позирует в слитном полосатом купальнике. По сравнению с возлюбленным артистка смотрится довольно мощной.
Подписчики поспешили сообщить певице, что ей пора садиться на диету. "Поправилась Анечка (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Колбаса", "Нюрка! Ты?! Вот это растащило!!😂 я подумал Копенкина", "Лошадка!" – написали пользователи "Инстаграма".
Припомнили Анне Седоковой и то, что Янис Тимма бросил ради нее жену и ребенка. "Ох Седакова Седакова, он поступит потом также с тобой, как поступил с женой 🤦🏼♀️когда ты уже поумнеешь, уже пора бы", – уверены комментаторы.
Напомним, о романе певицы с молодым баскетболистом стало известно в прошлом году. Пара долго не афишировала отношения, однако в итоге показала чувства на публике. Спортсмен мечтает о том, что возлюбленная родит ему ребенка, Анна не против, ведь детей очень любит. У Седоковой подрастают трое дочерей от разных браков.
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