Седокова раскрыла причину бойкота собственной матери

Анна Седокова не общается с родительницей. Она рассказала, что женщина позволила себе ужасный поступок, после которого певица решила с ней не общаться.

В ютуб-шоу Светланы Бондарчук "Света вокруг света" Анна Седокова пооткровенничала о личной жизни. Она сообщила о неприятном инциденте с матерью.

По словам Анны Седоковой, мать пришла к ней на день рождения с человеком, который пытался изнасиловать ее в детстве. В тот день певица поняла, что ничего не изменится – мать все равно будет общаться с этим мужчиной.

Тот праздник артистка организовала себе сама, это был ее первый год в группе "ВИА Гра". Анна Седокова пригласила гостей в пафосное заведение в Киеве. Звезда призналась, что в тогда чувствовала себя свободной, как никогда ранее.

Но мать испортила торжество, приведя мужчину, который пытался надругаться над ее маленькой дочерью. Такого поступка родительнице Анна Седокова простить не смогла – женщины не общаются.

Напомним, ранее исполнительница поведала, что мужчина пытался ее изнасиловать, когда ей было семь лет. По словам певицы, нельзя прощать избраннику рукоприкладство и то, что тот обижает детей. Анна Седокова уверена, что женщине лучше быть одной, чем с неадекватным тираном.

Как писали "Дни.ру", певица в детстве боялась говорить матери о выходках ее бойфренда, потому что видела, как та счастлива рядом с ним. В одну из ночей дядя Сережа снова пришел к маленькой Ане, девочка закричала, когда рука мужчины зашла слишком далеко. Вбежавшая в комнату мать все поняла, и ее избранник больше не появлялся в семье.