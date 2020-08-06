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Обвиненная в обмане певица Слава сделала заявление

Обвиненная в обмане певица Слава сделала заявление

Певица Слава. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
На прошлой неделе дочь певицы Славы Александра Морозова представила первую песню. Слушатели удивились, когда услышали знакомый голос. Мол, Слава записала некоторые партии вместо наследницы.
прочитано 690 раз

Александра Морозова, которая взяла себе псевдоним "Мамина дочь", начинает покорять шоу-бизнес. Благодаря дебютной песне "Не трогай меня" девушка уже завоевала немало поклонников. Нашлись и скептики, которые усомнились в ее таланте.

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Когда в песне звучит припев, отчетливо слышно голос певицы Славы. Казалось бы, зачем артистка записала партию вместо дочери? "Неужели у нее скудные вокальные навыки?" – задались вопросом пользователи Сети. Но Александра поет сама, завила исполнительница хита "Одиночество" во время беседы с журналистами. "Саша принципиально пишет сама", – сказала Слава.

Поклонники похвалили Морозову за шикарное исполнение песни, а также отметили: несмотря на сходство голосов, Александра все равно уникальна. "Это что-то новое, эксклюзивное", "Да, есть своя фишка", "Чувствуется порода", – написали подписчики инстаграм-аккаунта девушки.

Кстати, "Мамина дочь" появилась в клипе с популярным блогером Ромой Желудем. Они сняли постельную сцену без всякого стеснения. Как проходили съемки видеоролика, ранее писали "Дни.ру".

Автор: 6 августа 2020, 16:16 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Райский отдых красавицы-дочки Славы

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