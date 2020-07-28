Дочь певицы Славы сняли в постели с Ромой Желудем

21-летняя Александра Морозова пошла по стопам знаменитой матери. Старшая наследница певицы Славы занялась вокальной карьерой.

Как стало известно, дочь популярной артистки создает дебютное музыкальное видео. В клипе Александры Морозовой снимается видеоблогер и певец Рома Желудь. Ранее ходили слухи о том, что молодых людей связывает нечто большее, чем деловые отношения.

В Сети уже появились кадры со съемок клипа Александры. Судя по всему, в ролике будут откровенные сцены: Желудь и Морозова запечатлены в постели без одежды.

Поговаривают, что в шоу-бизнесе девушку будет продвигать сама певица Слава. Артистка впервые будет выступать в качестве продюсера.

Напомним, ранее Александра Морозова проживала во Франции. Весной этого года девушка вернулась на родину. В Москву красавица приехала после того, как в Европе ввели режим самоизоляции из-за вспышки коронавирусной инфекции. Наследница звезды не хотела оставаться в чужой стране в такой опасный период.

Напомним, певица Слава родила Александру в первом браке с ресторатором Константином Морозовым. Будущей звезде на момент появления первенца было всего 19 лет. Рождение дочери не способствовало укреплению семьи. Когда Александре не было и года, ее родители расстались.

Вторым мужем певицы Славы стал бизнесмен Анатолий Данилицкий. Вместе супруги уже 20 лет. У пары подрастает общая наследница Антонина.