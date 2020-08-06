Беременная звезда "Дома-2" Пингвинова резко возразила злопыхателям: Умрите, твари

Недавно стало известно, что еще одна участница шоу "Дом-2" ждет ребенка. Ирина Пингвинова и отец будущего малыша Дмитрий Чайков сейчас находится на Сейшелах, где застряли из-за пандемии коронавируса.

Как рассказала участница риалити, в пером триместре ее мучил жуткий токсикоз, но постепенно все вернулось в норму. Из-за беременности девушка начала резко поправляться и за шесть месяцев уже набрала больше 10 килограммов.

Также Ирина Пингвинова переживает, что не может пройти все обследования, которые положены будущим мамам. Из-за этого участница шоу "Дом-2" крайне болезненно воспринимает сообщения недоброжелателей. Накануне в "Сторис" инстаграм-аккаунта девушка опубликовала запись от хейтера, который пожелал ей выкидыш.

Ирина Пингвинова крайне эмоционально отреагировала на негатив. "Умрите, твари", – заявила она. Также звезда "Дома-2" записала несколько "разговорных" видео, в которых поделилась переживаниями по поводу своего положения. Со слезами на глазах девушка отметила, что люди, позволяющие себе подобные заявления, настоящие крысы.

Участница телестройки добавила, что теперь поняла, почему другие девочки, ставшие мамами в рамках шоу "Дом-2", решили не показывать малюток сразу после рождения. Также Ирина Пингвинова поблагодарила всех, кто написал ей слова поддержки и любви.

Осенью пара ожидает появления на свет своего первенца. Если верить результатам УЗИ, у влюбленных будет дочь. Звезда "Дома-2" призналась, что Дмитрий Чайков в шутку называет малышку фисташкой.