Надежда Михалкова выставила неопрятную сестру на всеобщее обозрение

Снимок появился в официальном инстаграм-аккаунте Надежды Михалковой. Кадр был сделан во время разговора сестер по видеосвязи. "Я разбужу тебя в городе Кимры, моя Кикимра (орфография автора сохранена. – Прим. ред.)", – озаглавила пост актриса.
На фотографии Анна запечатлена с растрепанными волосами и без косметики. Вероятно, артистка не думала, что родственница сделает снимок.
Одна из пользовательниц заявила, что на этой фотографии старшая дочь Никиты Михалкова похожа на звезду эстрады Аллу Пугачеву в молодости. "Эти кудряшки, глаза, взгляд", – отметила подписчица.
Другие комментаторы обратили внимание на невероятное сходство Анны и Надежды. "Красивые сестры, ваши отношения – пример для многих", "Очаровательные, очень похожи на этом снимке", – написали они.
Отметим, что Надежда Михалкова не боится показывать себя в неприглядном виде. Однажды она опубликовала запись, сделанную возле дома рано утром. В кадре звезда сидит на веранде в майке и шортах.
Актриса пытается танцевать под музыку, которую ей поставили дети, но у нее ничего не получается. "Слов не знаю, исполнителя тоже. Облажалась по полной", – пожаловалась Надежда Михалкова.
Популярные темы форума
ПТУ
Хочу услышать ответы от мужчин
Толстые мужики это дно
Любимые фрукты
Кто из российских звезд достоин уважения ?
Говорит во мне мало страсти
Я не люблю людей
Гордон бросил молодуху
Пластика как у Пугачевой
Красивая жизнь