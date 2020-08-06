Надежда Михалкова выставила неопрятную сестру на всеобщее обозрение

Актриса Надежда Михалкова жестоко пошутила над сестрой. Знаменитость показала фотографию, где Анна выглядит неопрятно.

Снимок появился в официальном инстаграм-аккаунте Надежды Михалковой. Кадр был сделан во время разговора сестер по видеосвязи. "Я разбужу тебя в городе Кимры, моя Кикимра (орфография автора сохранена. – Прим. ред.)", – озаглавила пост актриса.

На фотографии Анна запечатлена с растрепанными волосами и без косметики. Вероятно, артистка не думала, что родственница сделает снимок.

Одна из пользовательниц заявила, что на этой фотографии старшая дочь Никиты Михалкова похожа на звезду эстрады Аллу Пугачеву в молодости. "Эти кудряшки, глаза, взгляд", – отметила подписчица.

Другие комментаторы обратили внимание на невероятное сходство Анны и Надежды. "Красивые сестры, ваши отношения – пример для многих", "Очаровательные, очень похожи на этом снимке", – написали они.

Отметим, что Надежда Михалкова не боится показывать себя в неприглядном виде. Однажды она опубликовала запись, сделанную возле дома рано утром. В кадре звезда сидит на веранде в майке и шортах.

Актриса пытается танцевать под музыку, которую ей поставили дети, но у нее ничего не получается. "Слов не знаю, исполнителя тоже. Облажалась по полной", – пожаловалась Надежда Михалкова.