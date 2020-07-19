Анна Михалкова шокировала поклонников болезненным видом

Анна Михалкова чудесным образом похудела на 15 килограммов. Поклонники кинозвезды негодуют, что стало с их кумиром. Одни предположили, что подобные перемены пойдут только на пользу Анне. Другие же посетовали, что актриса таким образом может довести себя до анорексии.

Накануне Анна Михалкова поделилась фотографией в личном блоге в "Инстаграм". Актриса сделала селфи и выложила в социальной сети. Вместо многочисленных лестных комментариев, звезда получила массу тревожных вопросов.

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Киноактриса предстала на новом кадре во всей красе: ни грамма макияжа и естественный румянец. Стоит отметить, что Анна относится к тому числу известных личностей, кто не стесняется показывать себя публике без косметики.

Михалкова решила не комментировать заметные изменения в своей внешности, а лишь рассказала, почему она так сильно любит лето. Актриса ждет, что именно в этот период в ее жизни должно произойти радостное событие.

"Какое удивительное лето. Все время кажется, что будет что-то еще, что-то внезапное. И я все время готовлюсь к этой встрече! Точнее готова! Давай, лето!", – написала Анна.

Подписчики актрисы остались недовольны новыми кадрами Михалковой и поинтересовались о ее физическом состоянии. По мнению аудитории, Анна стремительно сбрасывает вес, а это не всегда является хорошим показателем.

Фанаты добавили, что им не хватает "корпоративных щек" киноактрисы, и они мечтают увидеть ее в старом амплуа. Остается только гадать, прислушается ли Анна Михалкова к своим поклонникам.