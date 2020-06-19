"Облажалась по полной": Михалкову сняли в неприглядном виде

Актриса Надежда Михалкова появилась на публике в неприглядном виде. Знаменитость предстала без макияжа и с небрежной прической.

Накануне в социальной сети "Инстаграм" появилась видеозапись, где артистка сидит на веранде ранним утром. В кадре Надежда Михалкова запечатлена в майке и шортах. Ее волосы собраны в пучок.



Артистка пытается двигаться под песню, которую ей поставили дети, но у нее ничего не получается. "Облажалась по полной, слов не знаю и исполнителя тоже. И танцы настоящей мамы – ленивое движение руки. Не сниматься мне в клипах у бассейна", – подписала ролик Михалкова.

Напомним, с 2010 по 2017 года актриса состояла в браке с Резо Гигинеишвили. В недавнем интервью Михалкова рассказала, что их брак считали неравным. Надежда родилась в знаменитой кинематографической семье, а ее возлюбленный в то время был малоизвестным режиссером.

У пары есть двое общих детей: дочь Нина и сын Иван. Артистка призналась, что после рождения наследников у нее началась депрессия. Надежда Михалкова перестала следить за собой и постоянно сидела дома. В какой-то момент она поняла, что может превратиться в мать без собственных интересов, и взяла себя в руки.