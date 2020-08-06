"Все еще любит меня!": одинокая Муцениеце цепляется за Прилучного

Гостьей Агаты Муцениеце в ютуб-шоу "Честный развод" стала участница "Битвы экстрасенсов" Виктория Райдос. Артистка попыталась узнать у ясновидящей свое будущее.



Агата Муцениеце призналась, что до сих пор не может смириться с уходом Павла Прилучного из семьи. При этом она заявила, что в любой момент может воссоединиться с экс-супругом. "Он говорит, что до сих пор любит меня!" – поделилась звезда.

Актриса добавила, что у нее масса причин чувствовать обиду на бывшего избранника. Развод знаменитость считает предательством. Агата Муцениеце не понимает, как артист мог уйти, если уверял, что навеки выбрал ее.

Экстрасенс убедила актрису в том, что раньше Павел Прилучный действительно считал, что они всегда будут счастливы вместе. Однако Виктория Райдос посоветовала звезде перестать надеяться на воссоединение с бывшим мужем.

Ясновидящая добавила, что Павел Прилучный может любить Агату Муцениеце как мать своих детей и женщину, с которой долго прожил. И все же у каждого из них теперь новая жизнь, тешить себя иллюзиями не стоит.

Напомним, что пара расторгла брак 15 июня. Недавно стало известно, что Павел Прилучный закрутил роман со звездой "Папиных дочек" Мирославой Карпович. Агата Муцениеце пока одинока.

