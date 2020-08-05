Ребенок Рудковской стал значительно выше за лето: Вырос на пять сантиметров!

Несколько дней назад Яна Рудковская опубликовала в инстаграм-аккаунте новое фото с Сашей Плющенко. Многие заподозрили продюсера в том, что она специально сделала мальчика выше ростом.

На снимке, который вызвал жаркие споры в Сети, мама и сын стоят около машины. Ребенок держит на руках собаку и прижимается к родительнице. Яна Рудковская обнимает мальчика и демонстрирует стройную фигуру.

Подписчики последнее время часто обвиняют продюсера в том, что она слишком сильно ретуширует собственные портреты. Многие посчитали, что "фотошопить" себя – это еще полбеды, а вот намеренно увеличивать маленькому ребенку рост – уже слишком. Подобное рвение к идеальной картинке посчитали нездоровым.

Однако, как оказалось, дело вовсе не в ретуши. За лето Саша Плющенко сильно подрос. Теперь мальчика уже язык не поворачивается назвать Гном Гномычем – ребенок вытянулся на целых пять сантиметров. О радостном событии он сообщил на собственной странице в "Инстаграм". Соцсеть ведут родители ребенка.

Поклонники оценили новое видео с Сашей в Сети – сын Яны Рудковской с радостью станцевал для поклонников. "А Саша подрос, повзрослел! И движения стали увереннее. Пока была изоляция, поднаторел на танцах (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какой очаровательный, самодостаточный! Повзрослевший красавчик! Будь просто счастлив!" – написали в комментариях.