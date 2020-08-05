"Паша до сих пор говорит, что любит меня": неожиданные откровения разведенной Муцениеце

Вся страна продолжает обсуждать развод как казалось прежде идеальной актерской пары – Агаты Муцениеце и Павла Прилучного. Но мало кто знает, что происходит сегодня в душе у бывших супругов.

Агате трудно смириться с предательством. "Паша же сам когда-то выбрал меня, а теперь такое творится, – вздыхает она. – Причем Паша до сих пор говорит, что любит меня, – шокировала признанием Агата. – Но, мол, судьба такая. Мне кажется, что такого не бывает, поскольку когда любишь, то борешься за свою любовь. Я думаю, что он лжет, и не понимаю, зачем мне это говорить".

Ясновидящая, таролог и оккультист, победительница 16-го сезона телепроекта о людях со сверхъестественными способностями "Битва экстрасенсов" Виктория Райдос, с которой по душам поговорила Агата Муцениеце, уверяет, что всему виной привычка. "Он говорит тебе о любви по инерции, как матери своих детей", – пояснила она актрисе. Ясновидящая полагает, что Прилучный мог стать жертвой любовного приворота соперницы, что его волю могли подчинить, а разум затуманить.

Напомним, Муцениеце и Прилучный познакомились на съемках телесериала "Закрытая школа". В июле 2011 года они тайно поженилась в одном из московских ЗАГСов. 11 января 2013 года у пары родился сын Тимофей, а 3 марта 2016 года – дочь Мия. 24 февраля 2020-го Агата и Павел неожиданно для поклонников объявили о разводе.