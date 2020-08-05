Адвокат Ефремова уличил родных погибшего водителя в подделке доказательств

Днем 5 июля в Пресненском суде Москвы прошло очередное заседание по нашумевшему делу. В ходе слушания адвокат Эльман Пашаев сообщил о намерении потерпевших подделать доказательства вины артиста.
По его словам, родные Сергея Захарова хотят, чтобы суд допросил очевидцев, с которыми не работали следователи. Потерпевшие намерены опорочить Ефремова и указать, что именно он был за рулем.
Ранее стало известно, что делом актера занимается судья Елена Абрамова. В прошлом году она отправила за решетку футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, устроивших две драки в Москве.
Напомним, что ДТП с участием Ефремова случилось 8 июня. Автомобиль артиста вылетел на встречную полосу и на полной скорости столкнулся с другой машиной. Второй водитель умер в больнице.
Знаменитость задержали правоохранители. В момент аварии Ефремов был сильно пьян. Также в его крови обнаружили следы наркотических веществ. Было возбуждено уголовное дело.
Актера отправили под домашний арест до 22 января 2021 года. Сначала Михаил Ефремов признал вину и пообещал помочь семье погибшего, но затем забрал свои слова назад.
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