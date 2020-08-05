Галкин увел Пугачеву после ее поцелуя с Эрнстом

В Сети ходят слухи о разводе Максима Галкина и Аллы Пугачевой. На днях артистку сняли во время поцелуя с генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом.

В Сети появилось видео со светского мероприятия, на котором побывали Алла Пугачева и Максим Галкин. Супругов сняли в тот момент, когда они повстречали в дверях генерального директора Первого канала Константина Эрнста.

Увидев Пугалкиных, как за глаза называют пару, тот поцеловал Примадонну и пожал руку ее молодому мужу. Пугачева, всплеснув руками, с улыбкой что-то сказала Эрнсту, а затем направилась к двери. Было заметно, как Галкин ее направляет, легонько касаясь спины.

На этом видео обрывается. Ролик находится в свободном доступе в аккаунте, посвященном Пугачевой, в социальной сети "Инстаграм".

Поклонники рассыпались в комплиментах Примадонне, Галкину и Эрнсту. Фанаты, видя такую семейную идиллию, не верят, что артисты могут подать на развод. Впрочем, ходят слухи, они уже это сделали – тайно. И если это правда, остается только догадываться, почему Алла и Максим решились на такой шаг.

Напомним, что пара воспитывает шестилетних двойняшек Гарри и Лизу. Детей певице и юмористу родила суррогатная мать. Новость о появлении малышей стала сенсацией не только для общественности, но и для друзей звезд. О том, что в семье Пугачевой и Галкина грядет пополнение, знали только самые близкие.

Дизайнер Аника Керимова убеждена, что разговоры о тайном разводе Примадонны и шоумена – просто слухи: "Все основные кризисы семейной жизни они уже давно прошли. И первый год, и первые три года, и первые семь лет. Сложный кризис – после 14 лет совместной жизни, но это у молодых пар. Алла и Максим – состоявшиеся личности, которые знают, чего хотят от жизни. Они будут жить вместе долго и счастливо!"