Комик Поперечный пожелал смерти Башарову: Я удивлен, что он все еще жив

В Россию постепенно приходит общемировой тренд – порицание знаменитей, которые были уличены в применении домашнего насилия. Жесткой критике подвергли Павла Прилучного, поднимавшего руку на жену Агату Муцениеце, а также Регину Тодоренко, неаккуратно высказавшуюся на острую тему.
Актер Марат Башаров стоит особняком среди коллег по цеху. В интервью он чуть ли не с гордостью рассказывает о том, как бил своих избранниц. Стоит отметить, что СМИ активно писали о тирании Башарова около семи лет назад, когда подобные вопросы, будем честны, не стояли на повестке дня.
Популярный комик Данила Поперечный убежден, что благодаря неактуальности темы домашнего насилия Марату Башарову удалось сохранить карьеру. В новом выпуске своего подкаста "Без души", опубликованном на "Ютуб", Поперечный выразил негативное мнение о личности скандальной звезды.
Блогер удивился тому, что Башаров невозмутимо и подробно рассказывает журналистам, как поднимал руку на жен. При этом светские обозреватели с удовольствием смакуют подробности ужасающих историй.
Кроме того, Поперечный пожелал смерти Башарову. Блогер добавил: если бы популярному ведущему отомстили женщины, это было бы иронией судьбы. "Я удивлен, что он все еще жив", – резюмировал комик.
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