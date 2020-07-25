Башаров выставил на продажу квартиру за 37 миллионов

Заслуженный артист Республики Татарстан приобрел жилплощадь в 2017-м. Он планировал, что здесь пройдут счастливые годы жизни с супругой Елизаветой и сыном Марселем.
Просторные апартаменты площадью 180 квадратных метров имеют четыре спальни, кухню-гостиную, собственную прачечную и гардеробную. Также в квартире есть отдельный выход на крышу дома, откуда открывается прекрасный вид на столицу.
На сайте с объявлениями не указано, кому именно принадлежит квартира, но репортеры узнали на фото интерьеры жилища Марата Башарова. Дело в том, что обустройством в квартире занимались рабочие программы "Идеальный ремонт" на Первом канале. Судя по кадрам из передачи, интерьеры идентичны.
Как отметил Марат Башаров в недавнем интервью, все свободное время он проводит на даче, которая оборудована для круглогодичного проживания. Пока неясно, почему артист решил избавиться от элитного жилья – от продажи квартиры звезда получит 37 миллионов рублей.
Напомним, весной этого года разразился скандал из-за признаний актера. В эфире шоу "Судьба человека" знаменитость рассказала, что поднимала руку на своих жен. Последней, Елизавете, он даже сломал нос и палец. Пьяный артист не мог себя контролировать, и в итоге супруга ушла от него.
Квартиру она попросила переписать на сына, но так как ребенку еще нет 18 лет, Марат Башаров оформил недвижимость на нее. Возможно, именно Елизавета и продает апартаменты, чтобы больше ничего не напоминало о зверствах мужа.
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