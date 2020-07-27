Башаров сделал категоричное заявление о манипуляциях с жильем экс-супруги

Актер высказался в своем инстаграм-аккаунте. Он был крайне возмущен, увидев новости о манипуляциях с недвижимостью.
По словам Марата Башарова, все это полный бред. "Никаких квартир я не продаю. Тем более, я подарил эту квартиру жене и сыну", – заверил он. Артист объяснил, что написал на данные квадратные метры дарственную, поэтому подобных действий проводить не может ни с юридической, ни с моральной точки зрения.
Марат Башаров попросил не верить слухам, при помощи которых хейтеры пытаются его очернить. Напомним, информация о продаже квартиры появилась после того, как россияне увидели объявление на одном из сайтов.
Говорилось, что жилье оценивается в 37 миллионов рублей. Как писали "Дни.ру", Марат Башаров расстался со своей женой Елизаветой Шевырковой с громким скандалом. В Сети появилась информация о том, что артист сломал женщине нос. К слову, в одном из интервью он признался, что поднимал руку на своих избранниц.
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