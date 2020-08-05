"Инвалидность второй группы": врач об утраченных функциях организма Заворотнюк

О событиях в жизни Анастасии Заворотнюк поклонники теперь судят только по слухам. В августе 2019 года актриса прекратила участвовать в театральных постановках. В октябре в близком окружении звезды заявили, что она проходит курс лечения. И больше никакой официальной информации...

Новости о состоянии Заворотнюк поступают из разных источников каждый день. "Анастасия на каталке, потому что сильно устает", – сообщает прессе продюсер. "Она в уме, в сознании, но как в тумане. Недавно ей стало хуже. Была ремиссия, значительное улучшение", – уверяет журналистов врач. "Настя согласилась на разработанное для нее экспериментальное лечение. Вакцина основана на иммунных клетках", – говорит знакомый. Кому верить? Где правда?

"Большую часть времени Настя, как я слышала, проводит во сне, – вздохнула актриса и певица Алена Кравец. – Ей колют обезболивающие препараты. У нас на Рублевке все артисты шепчутся, что якобы заметных улучшений в состоянии нет. Оно не ухудшается, но и говорить о чудесном исцелении нельзя. По слухам, мужу Насти (фигуристу Петру Чернышеву. – Прим. ред.) предложили оформить ей инвалидность. Все это страшно, конечно, ведь все мы помним Настю цветущей красавицей".

"При оформлении инвалидности учитывают перечень так называемых критериев ограничения жизнедеятельности, – пояснил врач "Дни.ру". – Здесь учитывается степень стойких нарушений функций организма, таких как передвижение, самообслуживание, общение, ориентация в пространстве. У Анастасии Заворотнюк, как предполагают коллеги, утрачено около 70% этих функций, что соответствует второй группе инвалидности".

Напомним, что недавно представители Института молекулярной биологии РАН рассказали президенту России Владимиру Путину о способе борьбы со злокачественными новообразованиями с помощью вирусов. Главный научный сотрудник Петр Чумаков отметил, что этот метод не стали применять для лечения Анастасии Заворотнюк, поскольку она близка к стадии ремиссии.