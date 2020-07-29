Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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Ни слова про рак: Заворотнюк рассказала о мешающем жить смертельном вирусе

Ни слова про рак: Заворотнюк рассказала о мешающем жить смертельном вирусе

Анастасия Заворотнюк с дочкой. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk
Вся страна уже много месяцев пребывает в неведении о том, что происходит с любимой актрисой Анастасией Заворотнюк. Ее близкие как воды в рот набрали. Приходится довольствоваться обрывочными случайными сведениями.
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Судя по повышенной активности в социальных сетях старшей дочери "прекрасной няни" Анны, угрозы жизни Анастасии Заворотнюк нет и постоянное нахождение с ней не требуется. Наследница звезды весела, энергична, и почти каждый день публикует очаровательные в своей беззаботности посты в "Инстаграме".

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Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

"Надела шляпу и поняла, что хочется в какое-нибудь путешествие, очутиться на морском берегу, – делится дочь актрисы очень важным для общественности соображением. – Но в связи с вирусом очень боюсь летать! А вы, успели где-нибудь побывать этим летом?".

Она явно имеет ввиду новую смертельную коронавирусную инфекцию – в мире от нее скончались уже свыше 659 тысяч человек из почти 17 миллионов заболевших. И это, кажется, единственное, что досаждает сегодня дочери Заворотнюк.

Про состояние матери, про лечение от рака, как водится, ни слова. Хотя именно для этого, для новостей о состоянии Анастасии Заворотнюк, подписано на страницу Анны столько людей. Сама по себе она мало кому не интересна, ибо ничего для страны выдающегося не сделала пока.

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Публикация от @anna_zavorotnyuk

Напомним, что недавно представители Института молекулярной биологии РАН рассказали президенту России Владимиру Путину о способе борьбы со злокачественными новообразованиями с помощью вирусов. Главный научный сотрудник института Петр Чумаков отметил, что пока этот метод не стали применять для лечения Анастасии Заворотнюк, поскольку она близка к стадии ремиссии.

Автор: 29 июля 2020, 12:06 Источник: instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

За что полюбили невероятно обворожительную Анастасию Заворотнюк

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