Ни слова про рак: Заворотнюк рассказала о мешающем жить смертельном вирусе

Вся страна уже много месяцев пребывает в неведении о том, что происходит с любимой актрисой Анастасией Заворотнюк. Ее близкие как воды в рот набрали. Приходится довольствоваться обрывочными случайными сведениями.

Судя по повышенной активности в социальных сетях старшей дочери "прекрасной няни" Анны, угрозы жизни Анастасии Заворотнюк нет и постоянное нахождение с ней не требуется. Наследница звезды весела, энергична, и почти каждый день публикует очаровательные в своей беззаботности посты в "Инстаграме".

"Надела шляпу и поняла, что хочется в какое-нибудь путешествие, очутиться на морском берегу, – делится дочь актрисы очень важным для общественности соображением. – Но в связи с вирусом очень боюсь летать! А вы, успели где-нибудь побывать этим летом?".

Она явно имеет ввиду новую смертельную коронавирусную инфекцию – в мире от нее скончались уже свыше 659 тысяч человек из почти 17 миллионов заболевших. И это, кажется, единственное, что досаждает сегодня дочери Заворотнюк.

Про состояние матери, про лечение от рака, как водится, ни слова. Хотя именно для этого, для новостей о состоянии Анастасии Заворотнюк, подписано на страницу Анны столько людей. Сама по себе она мало кому не интересна, ибо ничего для страны выдающегося не сделала пока.

Напомним, что недавно представители Института молекулярной биологии РАН рассказали президенту России Владимиру Путину о способе борьбы со злокачественными новообразованиями с помощью вирусов. Главный научный сотрудник института Петр Чумаков отметил, что пока этот метод не стали применять для лечения Анастасии Заворотнюк, поскольку она близка к стадии ремиссии.