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Дочь Толкалиной и Кончаловского дебютировала в кино

Дочь Толкалиной и Кончаловского дебютировала в кино

Любовь Толкалина и Мария Кончаловская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Во вторник 4 августа пройдет премьера фильма "Ключ времени". В сказочной ленте Любовь Толкалина исполнила одну из главных ролей.
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В основе сюжета лежит легенда о семейной паре, в которой мужчина – Хранитель времени. Однажды у влюбленных погибает малыш, и мир погружается во тьму и хаос. Убитый горем отец, который ежедневно переводил часы на башне, перестал это делать, поэтому город перешел во власть духов.

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 Любовь Николаевна Толкалина

Любовь Николаевна Толкалина актриса

Любовь Толкалина сыграла ведьму, владычицу темной стороны Петербурга. По сценарию она главный антагонист фильма, который должен сделать все, чтобы свет никогда не вернулся в Северную столицу. Как отметила актриса, ради этой роли ей пришлось многому научиться – например, падать с высоты и прыгать на батут.

По словам Любови Толкалиной, грим занимал примерно пять часов каждую смену – это довольно много. Также артистка была вынуждена целыми днями носить цветные линзы, к которым глаза очень долго не могли привыкнуть.

В фильме вместе с мамой снялась и дочь. Мария Михалкова-Кончаловская появится в одном из эпизодов – она исполнила роль гостьи на балу ведьмы. Девушка позиционирует себя как художница, и работа в кино стала для нее новым опытом.

Премьера "Ключа времени" состоится для широкой публики 6 августа. После пандемии коронавируса наконец заработали кинотеатры. Чтобы обезопасить людей, больше половины мест в зрительных залах недоступны для продажи.

Автор: 4 августа 2020, 19:10 Источник: 7Дней.ru ✓ Надежный источник
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