Варнава купила себе кольцо за два миллиона рублей

Перстень с огромным светло-зеленым нефритом артистка представила в "Сторис" инстаграм-аккаунта. Драгоценность обрамлена в золотую оправу с бриллиантами. На камне выгравировано изображение будды, а само кольцо выполнено по индивидуальному заказу.
Екатерина Варнава предпочитает яркие вещи и крупные украшения. Звезда старается носить наряды российских дизайнеров и с удовольствием покупает необычные предметы декора и одежды. В недавнем интервью Ксении Собчак она рассказала, что несколько раз за жизнь прогорела на инвестициях, поэтому лучше уж потратит миллионы на "шмотки".
Кстати, супруга Константина Богомолова сделала артистке комплимент. Журналистка отметила, что у Екатерины Варнавы прекрасный вкус – девушка выбирает невероятно стильные вещи и, что тоже важно, умеет их носить. Теперь в коллекции юмористки еще одно интересное украшение – кольцо с нефритом.
Также недавно звезда приобрела недвижимость в Москве. Актриса стала обладательницей квартиры, в которой сейчас идет ремонт. Звезда решила приобрести жилплощадь не в центре столицы, а ближе к окраине, чтобы комнаты были более просторные, а вид из окон выходил на лесополосу.
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