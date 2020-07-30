"Так вы не расстались?": Варнаву сняли с бывшим ухажером

В мае 2020 года Екатерина Варнава стала гостьей ютуб-шоу "Осторожно Собчак!", где поведала о личной жизни. Она сообщила, что рассталась с женихом, с которым встречалась шесть лет. Актриса скрывала эту новость много месяцев, потому что боялась ранить близких.
По словам телеведущей, в отношениях быстро угасла страсть. Они стали вести себя как родственники. Кроме того, Варнава не могла подарить Мякинькову ребенка. Она не была готова отказаться от карьеры и посвятить жизнь воспитанию малыша.
Однако ставить крест на прошлом актриса не собирается. Накануне телеведущая разместила на своей странице в социальной сети "Инстаграм" видеозапись с участием бывшего возлюбленного. В кадре Екатерина Варнава и Константин Мякиньков танцуют на улице.
Пост вызвал бурные обсуждения в Сети. Пользователи принялись донимать звезд вопросами о личной жизни. "Катя, так вы не расстались? Очень мне ваша пара нравилась", "Вы же расстались, разве нет?", "Дурачки! Зачем расстались?" – написали поклонники.
Подписчики отметили, что бывшие влюбленные хорошо смотрятся вместе. Они надеются, что Екатерина Варнава и Константин Мякиньков забудут старые обиды и вновь начнут жить вместе. Звезда Comedy Woman проигнорировала комментарии пользователей.
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