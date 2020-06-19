Рассекречен новый избранник Варнавы

В прошлом году Екатерина Варнава рассталась со своим избранником, танцором Константином Мякиньковым. С тех пор актриса не была замечена в компании нового мужчины. Однако недавна она все-таки дала повод думать, что у нее появился возлюбленный.

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