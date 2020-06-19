Рассекречен новый избранник Варнавы

Во время интервью Екатерина Варнава рассказывала журналистке Ксении Собчак, что решила расстаться с прошлым избранником, потому что их союз перестал выглядеть, как отношения мужчины и женщины. Страсть и любовь со временем начали уходить из них жизни. Кроме того, актрисе надоело быть сильнее мужчины.
Расставание было тяжелым, вспоминала Екатерина. Она отметила – если в этом случае имела место измена, было бы гораздо проще.
Тогда же актриса намекнула, что у нее появился новый ухажер. А позже сказала, что нашла любовь во время съемок "Танцев со звездами". Больше ничего Варнава об этом не говорила.
Недавно же Екатерина отметилась в комментариях в инстаграм-аккаунте актера Александра Молочникова, который также принимал участие в танцевальном шоу. Все бы ничего, но звезда Comedy Woman написала весьма нескромный, интимный комплимент: "Достаточно неплохая ж**а".
Позже это заметили авторы телеграм-канала "Антиглянец" и написали, что Варнава встречается с Молочкниковым. Их недавно видели во время прогулки в Санкт-Петербурге. Пара держалась за руки.
Спустя некоторое врем актер написал администраторам телеграм-канала, что его связывают с Екатериной Варнавой лишь дружеские отношения. Поэтому поклонникам пока придется гадать – правда это или нет.
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