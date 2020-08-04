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Она помолвлена? Зару заметили с шикарным кольцом на безымянном пальце

Она помолвлена? Зару заметили с шикарным кольцом на безымянном пальце

Зара. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Возможно, певица Зара скоро выйдет замуж. Так подумали поклонники, когда увидели ее с кольцом на безымянном пальце.
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В конце июля Заре исполнилось 37 лет. Однако день рождения певица решила отметить на неделю позже. Накануне она вместе с подругой посетила ресторан. Кадрами с того вечера артистка поделилась в своем инстаграм-аккаунте.

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Зара (певица)

Зара (певица) Певица

Внимательные пользователи Сети разглядели на том самом пальце роскошное кольцо. Поэтому многие предположили, что украшение может быть для помолвки. Но общественности не известно, если ли у Зары избранник.

После того, как певица рассталась с Сергеем Ивановым, в Сети ни разу не появились слухи о ее новом романе. За четыре года Зара, вероятно, нашла любовь, но тщательно скрывает ото всех, считают поклонники. Ведь такая красивая и талантливая женщина априори не может быть одинокой.

Все эти годы Зара воспитывала двух сыновей, можно сказать, в одиночку. Но оставаться с Ивановым только ради детей артистка не хотела. В какой-то момент супруги стали неинтересны друг другу.

Артистка признавалась, что холод в их отношениях почувствовали даже наследники. И если певица охотно рассказывала о разводе с возлюбленным, то Сергей до сих пор предпочитает молчать об этом.

Автор: 4 августа 2020, 17:34 Источник: Instagram
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