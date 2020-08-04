Она помолвлена? Зару заметили с шикарным кольцом на безымянном пальце

Возможно, певица Зара скоро выйдет замуж. Так подумали поклонники, когда увидели ее с кольцом на безымянном пальце.

В конце июля Заре исполнилось 37 лет. Однако день рождения певица решила отметить на неделю позже. Накануне она вместе с подругой посетила ресторан. Кадрами с того вечера артистка поделилась в своем инстаграм-аккаунте.

Внимательные пользователи Сети разглядели на том самом пальце роскошное кольцо. Поэтому многие предположили, что украшение может быть для помолвки. Но общественности не известно, если ли у Зары избранник.

После того, как певица рассталась с Сергеем Ивановым, в Сети ни разу не появились слухи о ее новом романе. За четыре года Зара, вероятно, нашла любовь, но тщательно скрывает ото всех, считают поклонники. Ведь такая красивая и талантливая женщина априори не может быть одинокой.

Все эти годы Зара воспитывала двух сыновей, можно сказать, в одиночку. Но оставаться с Ивановым только ради детей артистка не хотела. В какой-то момент супруги стали неинтересны друг другу.

Артистка признавалась, что холод в их отношениях почувствовали даже наследники. И если певица охотно рассказывала о разводе с возлюбленным, то Сергей до сих пор предпочитает молчать об этом.