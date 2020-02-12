Избранница Виторгана намекнула на скорую свадьбу

Максим Виторган расстался с Ксенией Собчак в июле 2019 года. Тогда журналистка уже успела обзавестись новыми отношениями, а актер начал появляться с новой избранницей на светских мероприятиях и позировать папарацци позднее.
Нино Нинидзе больше полугода находится под пристальным вниманием СМИ и поклонников. Пара публикует совместные фотографии, вызывая бурные обсуждения. На этот раз актриса опубликовала селфи, но взор подписчиков упал на ее безымянный палец, где красуется красивое кольцо. Теперь поклонники гадают – является ли данное украшение символом грядущей свадьбы или возлюбленная Виторгана просто хотела похвасться новым украшением.
"Помолвочное кольцо?"
"Кольцо замечено, цель достигнута"
"Понятно, что вы хотели показать всем кольцо"
"Очень рада за вас"
"Колечко… хорошая новость, счастья вам"
Также Нинидзе сняла видео, как она вместе с Виторганом едет в машине на заднем сидении. Пара выглядела очень счастливой, отмечает "5 канал".
Ранее Нино Нинидзе была замужем за актером Кириллом Плетневым. Они расстались аккурат разрыву пары Виторган-Собчак – в мае прошлого года. У них есть общий сын, которому уже четыре года.
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