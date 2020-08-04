Историк моды Васильев ответил на обвинения в попытках заработать на памяти Началовой

Александр Васильев является самым крупным частным коллекционером предметов одежды. В его собрании тысячи экземпляров разных эпох, а также сценические костюмы известных личностей. В ноябре прошлого года мать Юлии Началовой передала историку на хранение и наряды ее дочери.

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