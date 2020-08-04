"Спасибо за твою любовь": известный актер обратился к Татьяне Арнтгольц

Татьяна Арнтгольц встречается со звездой сериала "Кухня" Марком Богатыревым. Влюбленный артист обнародовал фото, на котором запечатлен в обнимку с известной актрисой.

Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев предпочитают не афишировать свои романтические отношения. Впрочем, они и не скрывают их. Собственно, о том, что актеры пара, и стало известно после того, как Татьяна и Марк вместе пришли на светское мероприятие.

С тех пор многочисленные поклонники с особым вниманием следят за влюбленными. Однако те не выставляют напоказ свои чувства. Поэтому фанатам только остается догадываться, что на самом деле происходит между Арнтгольц и Богатыревым. Ходят слухи, что пара даже оформила отношения. Разговоры появились после того, как актрису заметили с кольцом на "том самом" пальце.

Марк и Татьяна тогда не подтвердили, но и не опровергли эту информацию. И тем не менее, известный актер не смог сдержать своих чувств. Он очень нежно и трепетно обратился к Татьяне Арнтгольц. "Женщина – это не слабый пол, слабый пол-это гнилые доски". Фаина Раневская p.s. @tarntgoltsofficial – спасибо за твою любовь, мудрость и внутреннюю силу (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – написал Марк Богатырев.

Послание артист сопроводил фотографией, на которой запечатлен с Татьяной Арнтгольц. На снимке их лица соприкасаются. Оба улыбаются. Поклонники рассыпались в комплиментах и добрых пожеланиях. Они знают, как тяжел был путь артистов друг к другу.

За плечами Татьяны Арнтгольц остался брак с другим актером – Иваном Жидковым. Прежде чем встретиться с Марком, актриса построила семью, родив дочь Марию. Однако брак через несколько лет распался. Тем не менее, бывшие супруги сумели сохранить добрые отношения.

Что касается Марка Богатырева, то, по слухам, у него был роман с актрисой Еленой Подкаминской, партнершей по сериалу "Кухня". В какой-то момент страсти на площадке и вне ее так накалились, что артист задумался о самоубийстве. Актер не мог выдержать бешеного ритма и ответственности. К счастью, Марк Богатырев нашел в себе силы жить дальше. Теперь он счастлив с Татьяной Арнтгольц.