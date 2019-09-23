Экс-муж Арнтгольц показал семейную идиллию

В "сторис" Жидков продемонстрировал как его дети – 10-летняя дочь Маша и сын Степан, которому в октябре исполнится два года, увлеченно смотрят мультфильм на экране смартфона. Наследники звезды кажутся умиротворенными, им явно нравится проводить время друг с другом.
Отметим, что после расставания с Татьяной Арнтгольц Иван Жидков сделал все, чтобы их общая дочь Маша не чувствовала себя брошенной. Артист часто забирает девочку на выходные и каникулы. Не так давно Маша отпраздновала день рождения. Родители вместе поздравляли красавицу-дочь.
К слову, Маше удалось подружиться с единокровным братом Степаном. Сына Жидкову родила вторая жена – модель Лилия Соловьева.
Наследница Жидкова и Арнтгольц этим летом была в Калининграде. Вместе с мамой Маша навещала бабушку и дедушку. Поговаривают, что Татьяну Арнтгольц и ее отпрыска в поездке сопровождал нынешний возлюбленный – актер Марк Богатырев. Артистка сумела наладить личную жизнь и остаться в дружеских отношениях с бывшим мужем.
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