"Вы зачем меня пригласили к инвалиду?!": известный актер вспылил из-за слабослышащего Корчевникова

Приглашенный артист, как утверждают сотрудники программы, буквально сорвался с цепи, узнав о вероятных трудностях. "Вы зачем меня пригласили к инвалиду?!" – не сдержался актер, отчего все работники в студии впали в шок от такой бестактности.
Тем не менее, говорят, артист, несколько успокоившись, до конца снялся в программе. По некоторым данным, не без давления со стороны редактора и благодаря финансовому поощрению. Теперь многочисленные поклонники Бориса Корчевникова, зрители передачи "Судьба человека" и прочие заинтересованные гадают, кто мог быть тем гостем.
Музыкальный критик Сергей Соседов высказал свое мнение. Он допустил, что это мог быть кто-то из молодых, не очень воспитанных артистов. "В любом случае я могу точно сказать, что так мог поступить только тот, кто сам инвалид… на голову! В этой ситуации просто открылось лицо конкретного человека. Конечно, подобное поведение недостойно и неприлично", – развил тему музыкальный критик.
В последнее время ходят слухи, что здоровье подводит Бориса Корчевникова. Журналисты попытались выведать подробности у диктора Владимира Березина, друга семьи известного ведущего, но тот отказался что-либо говорить, сославшись на обещание, данное Борису Корчевникову и его родным.
Напомним, что еще в 2015 году появились слухи о тяжелой болезни Корчевникова. Якобы у Бориса обнаружили опухоль в голове. Ему провели операцию, которая прошла успешно. Однако недавно снова заговорили о том, что у популярного телеведущего серьезные проблемы.
Несколько месяцев назад особо наблюдательные поклонники обратили внимание, что Борис Корчевников сильно располнел. Фанаты заподозрили, что артист прибавил в весе из-за гормональной терапии.
Популярные темы форума
Перемирие с Джунглионой
Почему мужчинам нравятся гулящие???
Вопрос к дамам..... Серьозный
Асмус- стремная порноактриса
Как влюбить мужчину
Вы бы снялись в фильме для взрослых?
Безработица в стране.
Хочу папика
Подскажите пожалуйста что мне делать, только без сарказма,у меня очень сложная ситуация.
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.