Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

Названа неожиданная причина смерти Легкоступовой: манипуляции и унижения
Без слез смотреть невозможно: обезображенную Легкоступову хотят хоронить в закрытом гробу
"Простите меня все!": муж Валентины Легкоступовой публично покаялся
Олега Газманова госпитализировали с тяжелой болезнью
партнеры
Пятница
28 августа
Лента новостей
16:03
"Хожу враскорячку": ведущая Первого канала не может "собрать ноги" после четвертых родов
16:02
40-летний Пьеха показал своих любимых женщин
15:57
Азиза утерла нос оскорбленной вдове Игоря Талькова
15:27
В России введут новый вид родительских собраний
15:26
Лукашенко объяснил свое появление на публике с оружием
15:00
Жена решила лишить Алибасова-младшего отцовства: Пусть платит миллион
14:58
Певица Валерия женила младшего сына
14:55
Мать Костенко плюнула в ненавистников дочери: Мерзкие и уродливые
14:52
Сябитова кинулась под грузовик
14:50
Эксперт о новом видео в день аварии с Ефремовым: За рулем был кто-то другой
14:37
Житель Подмосковья нашел в лесу человеческий череп
14:35
"Вы зачем меня пригласили к инвалиду?!": известный актер вспылил из-за слабослышащего Корчевникова
14:31
В Москве вычислили выдававшего себя за врача мошенника
14:26
Японский премьер-министр объявил об отставке в связи с состоянием здоровья
14:09
Дмитрий Шепелев сообщил о втором ребенке
14:08
"Пупсики превращаются в девушек": Пересильд показала красавицу-дочь от Учителя
14:05
Лукашенко пригрозил ответными санкциями Западу: Посмотрим, кто еще кого попугает
14:02
В Москве грабитель вынес из квартиры безработной женщины более двух миллионов рублей
13:31
Как Джоли относится к роману Питта с ее копией
13:30
Цискаридзе унизил бесталанных женщин: Неудавшиеся актрисульки
13:26
"Фирсов ее просто добивал!": первый муж о взятой в заложницы Легкоступовой
13:24
Караулова прилюдно разрыдалась из-за жестоких издевательств
13:20
Антипандемийный рекорд: объем инвестиций в основной капитал в Москве показал нехарактерный для кризиса рост
13:17
Бывшая жена Ефремова лишилась более миллиона
13:13
Близкий мужчина Дарьи Мороз стал режиссером нового сезона "Содержанок"
13:06
Волочкова снялась без лифчика после потери денег
13:01
Дочь покойной Аллы Вербер рыдает из-за новой утраты
12:47
В Якутии из-за столкновения микроавтобусов погиб человек
12:46
Звезда "Дома-2" Черно намекнула на уход из шоу
12:24
Эмилия Кларк о съемках в "Игре престолов": Женщинам на площадке приходилось нелегко
12:03
Политолог: Власть в Белоруссии может пасть за час при одном условии
11:58
В Уфе приземлился пассажирский самолет с неисправностью шасси
11:51
Стало известно о госпитализации Исинбаевой
11:40
"Поразительно": отец Муцениеце оказался копией Прилучного
11:31
Родственники не забрали из крематория урну с прахом Легкоступовой
11:07
"Ты никто, и зовут тебя никак!": взбешенная Рудковская закатила истерику
11:05
В Москве на Киевском шоссе перевернулось такси
10:57
Стало известно о разводе Кончаловского с известной актрисой
10:56
Близкий друг дал важное обещание больному Борису Корчевникову
10:31
В Москве из-за аварии затруднено движение на Каширском шоссе
10:30
"Не знаю, смогу ли найти кого-то лучше Джигарханяна": Цымбалюк-Романовская откровенно о сексе Шаляпиным
10:29
Пугачева заработала смехотворную сумму за год
10:15
Журналист перечислил главные ошибки Лукашенко: Уже глаза болят
09:55
Савичева поведала о борьбе с тяжелым заболеванием
09:53
"Осталась неделя": муж сообщил о состоянии травмированной Повалий
09:43
Эксперт: Лукашенко взял на себя обязательства в ответ на помощь России
09:37
Обнародовано предсмертное желание Валентины Легкоступовой
09:34
Специалист о состоянии Димы Билана: Это крайне серьезная болезнь
09:20
Резко изменившегося Галкина перестали узнавать
08:45
Подтвердившая роман с Авербухом Арзамасова показала малыша: Везем счастье
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Тихановская о Лукашенко: Над ним смеются, а он цепляется за власть
"Введено военное положение": эксперт бьет тревогу из-за ситуации в Белоруссии
Эксперт о нервном срыве Лукашенко: Весь мир увидел неуравновешенного человека
Тихановская назвала себя "избранным народом президентом"
"Никаких интимных отношений": вскрылась правда о семейной жизни Алибасова с Федосеевой-Шукшиной
Тихановская пообещала найти нужные слова для общения с Путиным
Шоу-бизнес

"Вы зачем меня пригласили к инвалиду?!": известный актер вспылил из-за слабослышащего Корчевникова

Борис Корчевников. Фото: commons.wikimedia.org/MDemina
В тусовке шепчутся об унижении, который испытал Борис Корчевников во время записи очередного выпуска передачи "Судьба человека". Якобы актер, с которым беседовал телеведущий, был возмущен вероятностью съемки дополнительных дублей из-за тугоухости Бориса.
прочитано 2409 раз

Приглашенный артист, как утверждают сотрудники программы, буквально сорвался с цепи, узнав о вероятных трудностях. "Вы зачем меня пригласили к инвалиду?!" – не сдержался актер, отчего все работники в студии впали в шок от такой бестактности.

ПО ТЕМЕ

Теряющий слух Корчевников показал фото любимой женщины

Корчевников вскрыл темное прошлое известного артиста

 Борис Вячеславович Корчевников

Борис Вячеславович Корчевников актер, телеведущий

Тем не менее, говорят, артист, несколько успокоившись, до конца снялся в программе. По некоторым данным, не без давления со стороны редактора и благодаря финансовому поощрению. Теперь многочисленные поклонники Бориса Корчевникова, зрители передачи "Судьба человека" и прочие заинтересованные гадают, кто мог быть тем гостем.

Музыкальный критик Сергей Соседов высказал свое мнение. Он допустил, что это мог быть кто-то из молодых, не очень воспитанных артистов. "В любом случае я могу точно сказать, что так мог поступить только тот, кто сам инвалид… на голову! В этой ситуации просто открылось лицо конкретного человека. Конечно, подобное поведение недостойно и неприлично", – развил тему музыкальный критик.

В последнее время ходят слухи, что здоровье подводит Бориса Корчевникова. Журналисты попытались выведать подробности у диктора Владимира Березина, друга семьи известного ведущего, но тот отказался что-либо говорить, сославшись на обещание, данное Борису Корчевникову и его родным.

Напомним, что еще в 2015 году появились слухи о тяжелой болезни Корчевникова. Якобы у Бориса обнаружили опухоль в голове. Ему провели операцию, которая прошла успешно. Однако недавно снова заговорили о том, что у популярного телеведущего серьезные проблемы.

Несколько месяцев назад особо наблюдательные поклонники обратили внимание, что Борис Корчевников сильно располнел. Фанаты заподозрили, что артист прибавил в весе из-за гормональной терапии.

Автор: 28 августа 2020, 14:35 Источник: "Собеседник" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Перенесший операцию Корчевников жутко постарел

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Лукашенко пригрозил ответными санкциями Западу: Посмотрим, кто еще кого попугает
Политолог: Власть в Белоруссии может пасть за час при одном условии
Журналист перечислил главные ошибки Лукашенко: Уже глаза болят
Эксперт: Лукашенко взял на себя обязательства в ответ на помощь России

Шоу-бизнес

Азиза утерла нос оскорбленной вдове Игоря Талькова
Жена решила лишить Алибасова-младшего отцовства: Пусть платит миллион
Певица Валерия женила младшего сына
Мать Костенко плюнула в ненавистников дочери: Мерзкие и уродливые

Проишествия

Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске
"Там было море крови": задержанные на протестах белорусы рассказали о зверствах в изоляторе
Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии
Самые яркие кадры второго дня протестов в Белоруссии

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

Певица Валерия женила младшего сына

В семье артистки радость
Шоу-бизнес

Жена решила лишить Алибасова-младшего отцовства: Пусть платит миллион

Пара на грани развода

Шоу-бизнес

Подтвердившая роман с Авербухом Арзамасова показала малыша: Везем счастье

Актриса выложила неожиданное фото
Политика

Журналист перечислил главные ошибки Лукашенко: Уже глаза болят

Президент больше не является "защитником суверенитета"

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 28 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 27 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 26 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 25 августа 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Олимпийский чемпион признался в наркозависимости: Достиг дна
Смолов лишился наручных часов за баснословную сумму
Тренер "Зенита" Семак сплясал с темнокожими парнями (видео)
Плющенко назвал недостатки тренировавшейся у Тутберидзе Трусовой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+