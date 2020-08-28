"Вы зачем меня пригласили к инвалиду?!": известный актер вспылил из-за слабослышащего Корчевникова

В тусовке шепчутся об унижении, который испытал Борис Корчевников во время записи очередного выпуска передачи "Судьба человека". Якобы актер, с которым беседовал телеведущий, был возмущен вероятностью съемки дополнительных дублей из-за тугоухости Бориса.

Приглашенный артист, как утверждают сотрудники программы, буквально сорвался с цепи, узнав о вероятных трудностях. "Вы зачем меня пригласили к инвалиду?!" – не сдержался актер, отчего все работники в студии впали в шок от такой бестактности.

Тем не менее, говорят, артист, несколько успокоившись, до конца снялся в программе. По некоторым данным, не без давления со стороны редактора и благодаря финансовому поощрению. Теперь многочисленные поклонники Бориса Корчевникова, зрители передачи "Судьба человека" и прочие заинтересованные гадают, кто мог быть тем гостем.

Музыкальный критик Сергей Соседов высказал свое мнение. Он допустил, что это мог быть кто-то из молодых, не очень воспитанных артистов. "В любом случае я могу точно сказать, что так мог поступить только тот, кто сам инвалид… на голову! В этой ситуации просто открылось лицо конкретного человека. Конечно, подобное поведение недостойно и неприлично", – развил тему музыкальный критик.

В последнее время ходят слухи, что здоровье подводит Бориса Корчевникова. Журналисты попытались выведать подробности у диктора Владимира Березина, друга семьи известного ведущего, но тот отказался что-либо говорить, сославшись на обещание, данное Борису Корчевникову и его родным.

Напомним, что еще в 2015 году появились слухи о тяжелой болезни Корчевникова. Якобы у Бориса обнаружили опухоль в голове. Ему провели операцию, которая прошла успешно. Однако недавно снова заговорили о том, что у популярного телеведущего серьезные проблемы.

Несколько месяцев назад особо наблюдательные поклонники обратили внимание, что Борис Корчевников сильно располнел. Фанаты заподозрили, что артист прибавил в весе из-за гормональной терапии.