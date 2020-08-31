44-летняя Захарова в бикини возбудила россиян

Елена Захарова в своем инстаграм-аккаунте опубликовала подборку фотографий с отдыха. Артистка рассказала об отпуске в Ялте и показала фигуру в купальнике.

Актриса предстала перед поклонниками в полосатом бикини. На фото звезда сериала "Кадетство" стоит на берегу Черного моря вполоборота к камере. Ракурс выгодно подчеркивает достоинства артистки. Лицо скрыто за большими солнечными очками.

Как отметила Елена Захарова, ей очень грустно, что отдых в Крыму подошел к концу. Теперь артистка мечтает вернуться на полуостров осенью или весной, чтобы насладиться ароматами горных трав и цветов.

Поклонники остались в восторге от снимков артистки. Они сделали комплимент ее красоте и стройности. "Восхитительная Королева Тавриды! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Елена, вы прекрасно и ослепительно выглядите", "Первая фотография вообще модельная!", "Елена, Вы в отличной форме!", "Какая хорошенькая девочка", – написали в комментариях.

Стоит отметить, что в Крыму Елена Захарова отдыхала с дочерью. Девочке скоро исполнится три года. До сих пор не известно, кто ее отец. Также звезда скрывает лицо наследницы и имя.

Оберегать личную жизнь от посторонних глаз актриса стала после трагедии. В 2011 году у звезды и ее мужа Сергея Мамотова родилась дочь Анна-Мария, однако спустя восемь месяцев малышка умерла из-за острой инфекции. Почти сразу после этого семья распалась.

В недавнем интервью 44-летняя Елена Захарова рассказала, что была бы самым счастливым человеком на свете, если бы еще раз стала мамой. Как заявила артистка, она жалеет, что не вышла замуж в 20 лет. В то время она слишком мало времени уделяла личной жизни, стараясь построить карьеру.