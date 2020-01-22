Смерть ребенка и развод: почему не сложилась личная жизнь Елены Захаровой

Елена Захарова пришла на "Вечернее шоу" с Аллой Довлатовой. Артистка высказалась о наболевшем.

Елена Захарова не стала скрывать, что ее личная жизнь складывается не лучшим образом. 44-летняя артистка была замужем лишь раз. Ее супругом стал бизнесмен Сергей Маматов. В 2011 году актриса родила ему дочь Анну-Марию.

Тогда счастливое семейство снялось в фотосессии для одного из журналов. На снимках пара предстала во всем блеске и очаровании радости и начала новой жизни. Елена Захарова, не обращая внимания на предрассудки, показала маленькую наследницу, которой не было и года.

Жуткая трагедия поставила точку в этом браке. Восьмимесячная малышка умерла от острой вирусной инфекции. Вскоре Маматов и Захарова оформили развод. "Если бы можно было что-то изменить в своей жизни, то я бы постаралась в 20 лет выйти замуж. Претендентов, надо сказать, было очень много. Мне даже делали предложения. Я влюблялась не в тех людей. Некоторые готовы были жениться, но не было ответных чувств. Что-то все время не складывалось. Я мало времени уделяла личной жизни, сосредоточившись на профессии", – философски отметила Елена Захарова.

В 2017 году актриса родила второго ребенка – и снова девочку. Но на сей раз артистка старательно прятала свое счастье. Даже не известно, как зовут малышку. Никто не знает, кто является ее отцом. "Я ее до сих пор кормлю грудью. Даже вот сейчас я здесь, а она ждет меня в машине. Посмотрим, что будет дальше", – рассказала актриса. Дочка даже спит с ней в одной кровати.

"Я была бы самым счастливым человеком в жизни, если бы еще родила. Кстати, моя вторая беременность прошла хорошо. Правда, пришлось отказаться сразу от шести проектов, но я, конечно, не жалею", – отметила Елена Захарова.