Елена Захарова оголила грудь перед поклонниками

Елена Захарова находится на отдыхе под Новгородской областью. Актриса вместе со своей семьей активно проводит время на свежем воздухе. Накануне Елена решила попариться в бане и окунуться в холодное озеро.

Съемка данного процесса закончилась интересно: оператор запечатлел весьма непристойный момент. Остается только гадать, правда ли, что Захарова не заметила оголенную грудь в кадре, или же актриса таким образом решила спровоцировать поклонников.

Пикантное видео было снято в момент купания артистки. Елена Захарова опубликовала кадры, на которых отчетливо видно, как с нее слетает купальник. Несмотря на откровенный жанр публикации, актриса не постеснялась добавить ролик к себе на страницу в "Инстаграм".

"Перед русской баней на берегу озера я не смогла устоять! Не знаю, что мне понравилось больше – париться или нырять в прохладную воду", – написала в личном блоге Елена.

Многочисленная аудитория Захаровой сразу же принялась обсуждать решительный поступок артистки. Одни заявили, что действия Елены некорректны. Другие же напомнили, что актриса еще в молодости любила провоцировать журналистов и давать поводы для обсуждения.

Нашлись и те, кто посчитал, что Захарова просто ошиблась, когда опубликовала видео. Позже актриса действительно удалила откровенный ролик из социальной сети.

Пользователей "Инстаграм" смутил подобный контент на странице Елены. Ведь известно, что артистка является глубоко верующим человеком. По словам ярых фанатов Захаровой, она часто делится фотографиями из церкви и всегда выглядит прилично.