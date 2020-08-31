Джигурда не пришел на юбилей к Анисиной

Марина Анисина живет во Франции. Там она воспитывает сына Мик-Анжеля и дочь Эву-Владу, которых родила в браке с Никитой Джигурдой. Остается только догадываться, зачем супруги оформили развод несколько лет назад, ведь они не ссорились, да и после расставания продолжили хорошо общаться.
Никита Джигурда неизменно называет Марину Анисину главной женщиной в своей жизни, зовет ее богиней и рассыпается в комплиментах бывшей жене. В свою очередь, фигуристка также не скрывает чувств к экс-супругу. Нередко Никита Джигурда приезжает во Францию, где проводит время с детьми.
Вот и на сей раз в честь дня рождения Марины Анисиной артист посвятил имениннице песню, которую сопроводил видео. На кадрах фигуристка танцует в черном купальнике и эффектном оранжевом халате с разрезами. "С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ТЕБЯ, МОЯ ЛЕГЕНДАРНАЯ ДУША, МОЯ ВЕНЧАННАЯ СУПРУГА! Марина АНИСИНА – Олимпийская ЧЕМПИОНКА в ТАНЦАХ на ЛЬДУ реально СПАСАЛА и СПАСЛА МЕНЯ от БЕСПРЕДЕЛА, который ни раз ПЫТАЛИСЬ устроить и устраивали ДЖИГУРДЕ силы замаскированного ЗЛА! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – высказался актер.
Он также отметил, что четыре года назад, когда на него обрушились обвинения в преступлениях, Марина Анисина поддержала его, не отреклась. Однако присутствовать на дне рождения фигуристки Никита Джигурда не смог. Он объяснил: "МОЕ пребывание в РОССИИ в это время ГОРАЗДО ВАЖНЕЕ!!! Именно ЗДЕСЬ сейчас РЕШАЮТСЯ СУДЬБЫ и ЛЮДЕЙ и СТРАН и всего МИРА!!!" – интригующе объяснил Никита Джигурда.
Тем не менее, Марина Анисина милостиво приняла и извинения и поздравления. Фигуристка обнародовала видео, адресованное ей бывшим мужем, и поблагодарила его: "Никитос, помимо живого очаровательного подарка, прислал мне поздравление в виде сделанного им видео. Спасибо, любимый!"
Напомним, Никита Джигурда и Марина Анисина состояли в браке восемь лет. Четыре года назад одна из самых ярких пар отечественного шоу-бизнеса распалась. Однако в недавнем интервью артист заявил о желании снова жениться на фигуристке. Пара даже запланировала свадьбу на конкретную дату – 23 февраля 2020 года, но пандемия нарушила все планы.
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