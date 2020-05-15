"Ну, нормально вообще?!": Анисина вне себя из-за гадких слов

Марина Анисина дала откровенное интервью. Она рассказала, как живет в самоизоляции во Франции, и не сдержала эмоций, когда сообщила о словах, сказанных ей телевизионщиками.

Прославленная фигуристка Марина Анисина живет во Франции вместе с детьми от скандально известного актера Никиты Джигурды: сыном Мик-Анжелем и дочкой Эвой-Владой. Несмотря на развод, спортсменка поддерживает теплые отношения с бывшим мужем, тот часто ездит к семье, чтобы провести время с детьми. Более того, Никита Джигурда неизменно в интервью утверждает, что Марина Анисина – единственная женщина, которую он любит по-настоящему, и неизменно называет ее "богиней".

Из-за карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса, сейчас дети не могут видеться с отцом, однако, по словам Марины Анисиной, они на связи по телефону. Да и сама фигуристка совсем не чувствует себя отрезанной от внешнего мира. Наоборот, даже в таких условиях она умудряется получать предложения, причем не всегда хорошие.

"С телевидения звонили и нам предлагали, чтобы я соврала, что заболела коронавирусом. Или кто-то из детей моих заболел. Сериал они хотели такой делать. Понимаете, открытым текстом просят: "Можете ли вы сказать, что больны коронавирусом, тогда вы нам интересны. А не можете, то – до свидания". Ну, нормально вообще?! Не можем мы врать! И на себя наговаривать не хочется. Тем более, на детей! – с возмущением рассказала Марина Анисина.

По словам фигуристки, ей сейчас не до мишуры. Ситуация, которая сложилась из-за коронавируса, вызывает у Марины Анисиной серьезные опасения. "И ценности меняются жизненные, и приоритеты. Хотелось бы, чтобы быстрее все эта эпидемия закончилась, и не было второй волны, что нам пророчат. Очень бы хотелось!" – выразила надежду спортсменка.

Впрочем, не все так страшно. Марина Анисина отметила, что они с детьми живут в так называемой зеленой зоне – месте, где зарегистрировано меньше всего случаев заболевания. "Сейчас стали потихоньку выходить, гуляем, тренируемся, намного лучше. Понятно, что хотелось бы жить полноценной жизнью, как обычно", – сообщила фигуристка.