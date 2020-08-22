Солистка Little Big оголила пикантные части тела

Соня Таюрская, прославившаяся благодаря группе "Little Big", стала звездой нового номера мужского журнала "MAXIM". Исполнительница впервые разделась для съемок российского издания.

Девушка долгое время оставалась в тени Ильи Прусикина – солиста нашумевшего ансамбля "Little Big". Публика заговорила о Соне Таюрской только после официального выхода клипа "Uno".

Композиция завоевала сердца слушателей по всему миру. Тогда же и певица стала весьма узнаваемой на просторах Интернета.

Теперь Соня Таюрская принимает приглашения рекламодателей и крупных изданий для осуществления совместных проектов. На этот раз солистка "Little Big" стала звездой сентябрьского номера мужского журнала.

О радостной новости сообщила сама же исполнительница. Девушка опубликовала в личном блоге "Инстаграм" будоражащие кадры. На них Таюрская предстала практически голой.

На снимке видно, как звезда эффектно позирует в одном лишь бикини, полностью выполненном из камней и страз. Любопытные поклонники без труда могут приблизить откровенные фотографии и разглядеть интимные части тела певицы.

Даже коллеги Сони высказались по поводу нашумевшей фотосессии. Музыканты отметили, что Таюрская перевоплотилась в настоящую девушку с обложки. А ведь всего несколько лет назад исполнительница была скромной толстушкой, беспокоившейся из-за общественного мнения.

Напомним, Соня признавалась, что никогда не сидела на жестких диетах. По словам артистки, только правильное питание и постоянный контроль помогают ей поддерживать шикарную фигуру.